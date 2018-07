Affari d’oro e illeciti con la macellazione della carne | in 17 agli arresti per una frode

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 luglio 2018) “Mo’ tolgo tutto”. Francesco Giordano, ritenuto dinquirenti uno dei capi del sodalizio criminoso, si sente braccato dalla Guardia di finanza e, intercettato al telefono, confessa al padre di voler cancellare i dati dal pc del suo presunto ufficio e da una chiavetta usb. Giordano è finito in carcere insieme ad altre quattro persone, tra cui due commercialisti, altre 12 sonodomiciliari mentre per quattro liberi professionisti è scattato l’obbligo di firma e l’interdizione per un anno dall’esercizio dell’attività. Al centro dell’operazione denominata “The Buthcer”, condotta dai finanzieri di Rho e coordinata dai pm milanesi Maurizio Ascione e Gianfranco Gallo, unafiscale da 300 milioni di euro messa in atto da un consorzio di società, cioè la Sg – Servizi Globali Società, leader nel settore...