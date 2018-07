Aeroporto di Comiso in affitto?

Aeroporto di Comiso - entro il 10 luglio le manifestazioni di interesse pubblico : L' Aeroporto di Comiso attende di conoscere il suo futuro. Scadono il 10 luglio , infatti, i termini del cosiddetto bando di ricognizione on line per raccogliere manifestazioni di interesse pubblico . ...

Quale futuro per l'Aeroporto di Comiso? : Quale futuro per l'aeroporto di Comiso? La Campo chiede immediati provvedimenti e il riconoscimento per la Sicilia della "continuità territoriale".