Aeronautica | volo d’emergenza | donna gravissima da Cagliari a Pisa con Falcon 900

Aeronautica Militare - intercettato il velivolo che aveva perso il contatto radio : E' stato intercettato il velivolo che aveva perso i contatti radio con gli enti di controllo dello spazio aereo. Due velivoli caccia Eurofighter del 36° Stormo di Gioia del Colle , BA, hanno ...

Velivolo perde il contatto radio - scatta l’allarme : decollati 2 caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare per scortarlo : Due velivoli caccia Eurofighter del 36° Stormo di Gioia del Colle (BA) hanno intercettato un Velivolo CESSNA di nazionalità portoghese, sulla tratta Ginevra – Brindisi, che aveva perso le comunicazioni radio con gli enti del controllo del traffico aereo in corrispondenza della zona aretina. Alle 10.00 circa di oggi i due caccia dell’Aeronautica Militare, in servizio di allarme sul territorio nazionale, sono decollati per identificare ...

Uomo in pericolo vita : volo dell’Aeronautica da Reggio Calabria a Udine : Un trasporto sanitario d’urgenza da Reggio Calabria a Udine è stato effettuato dall’Aeronautica militare per un Uomo in imminente pericolo di vita. Il volo è stato effettuato da un Falcon 50 del 31/mo Stormo di Ciampino. “Il velivolo – è scritto in un comunicato dell’Aeronautica militare – è decollato a seguito della richiesta pervenuta alla Sala Situazioni di vertice del Comando della Squadra aerea da parte ...

Pitti Uomo 94 : in volo con stile secondo Aeronautica Militare : Il successo internazionale di Aeronautica Militare, conseguito in pochi anni, denota non solo la qualità dei capi ma anche l’apprezzamento dei valori ideali ai quali il brand si ispira. Nel 2004 Cristiano Sperotto, già leader di un’azienda affermata nella produzione di abbigliamento in pelle per Uomo e donna, con sede a Thiene, ottiene dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Italiana una speciale convenzione: la possibilità di produrre ...

Aeronautica - bambina in pericolo vita : volo sanitario dalla Sardegna : Un volo sanitario urgente è stato effettuato oggi pomeriggio dall’Aeronautica militare per trasferire dalla Sardegna a Roma una bambina di nove anni in imminente pericolo di vita. Un Falcon 50 del 31 Stormo di Ciampino e’ decollato a seguito della richiesta pervenuta alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea da parte della Prefettura di Cagliari. La Sala Situazioni di Vertice, in coordinamento con le Prefetture ...

Pratica di Mare - decolla la prima Airthon al Centro sperimentale di Volo dell'Aeronautica militare : Un duello in campo aeronautico a colpi di idee: al decollo uno 'stormo' di esperti di informatica, di ricercatori e di studenti che animeranno per 48 ore la prima Airthon , versione alata dell'...