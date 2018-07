Adrian | il cartone di Adriano Celentano non c’è nei palinsesti autunno 2018 Piersilvio

superguidatv

(Di giovedì 5 luglio 2018) Ieri nella stupenda cornice di Montecarlo s’è tenuta la presentazione deimediaset/2019 (o meglio dire). Delle varie novità vi abbiamo parlato nei vari articoli dettagliati (Canale 5 – Italia 1 e Rete 4). In quest’articolo, invece, vogliamo parlarvi dell’attesissimoanimatodi. Proprio sull’argomento è intervenutoBerlusconi, amministratore delegato di Mediaset che ha tranquillizzato tutti. Vediamo cosa ha detto., la vita dio in un cartoonè un cartoon autobiografico a cui hanno lavorato lo stessoo con la complicità del fumettista Milo Manara, Alessandro Baricco, Vincenzo Cerami e Nicola Piovani. Un team di primissimo livello per un progetto che si preannuncia davvero imperdibile non solo per i tantissimi fan del Molleggiato, ma per tutto il pubblico ...