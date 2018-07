Addio a Claude Lanzmann | il regista-filosofo di «Shoah»

vanityfair

(Di giovedì 5 luglio 2018) I binari di Auschwitz sono coperti di erbacce e malerbe quandogira, il documentario sullo sterminio degli ebrei nei campi di concentramento polacchi durante la Seconda Guerra Mondiale. Oltre dieci ore di interviste, di immagini di repertorio, di ricordi fulgidi e memorie spezzate per un capolavoro del cinema, per un esempio vivido e pulsante di una tragedia terribile, in grado di scrivere la storia. Una tragedia cheracconta con la stessa lucidità spietata e la stessa verità assoluta con cui affronta la vita, spezzata il 5 luglio all’età di 92 anni a Parigi. https://www.youtube.com/watch?v=AQchBiTB-x4&t=44s Nato a Parigi nel 1925, figlio di genitori ebrei arrivati in Francia dall’Europa dell’Est,sviluppa una coscienza politica ancora prima di diventare diciottenne: nel ’43 è uno degli organizzatori della Resistenza al ...