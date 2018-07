: Acquisto palazzo,pm: condannare Verdini - TelevideoRai101 : Acquisto palazzo,pm: condannare Verdini - AmyPepzy : Il prossimo acquisto del palazzo me lo immagino così. - maria_romoli : @ConteZero76 da 4 anni di questi tempi (il caldo?) Matteo 'compra' e ogni anno sempre + magnifico, appartamento a p… -

La procura di Roma ha chiesto una condanna a 2 anni di reclusione per l'ex parlamentare e coordinatore del Pdl, accusato di finanziamento illecito nell'inchiesta sulla compravendita di un immobile al centro di Roma, nel 2011, che in poche ore fruttò una plusvalenza di 18 milioni di euro. Il pm ha chiesto anche una condanna a 5 anni per l'ex senatore di Forza Italia Riccardo Conti, accusato di truffa aggravata con l'ex presidente dell' Enpap, Angelo Arcicasa, per il quale si chiedono 4 anni e 10 mesi.(Di giovedì 5 luglio 2018)