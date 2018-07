Abusivismo | il Wwf | “La sentenza della Consulta sulla legge campana è una vittoria della

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 luglio 2018) LaCorte costituzionale (a N. 140/18) depositata oggi e che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme campane che consentivano ai comuni di non procedere alle demolizioni e di affittare o addirittura alienare l’immobile abusivo allo stesso costruttore abusivo, non solo rappresenta un successo per tutti coloro che si battono contro l’edilizio e per curare le ferite del territorio ma è unalegalità e del buon senso. LaCorte Costituzionale conferma e rafforza un elemento di chiarezza sull’edilizio che, in quanto reato penale, riguarda tutti i cittadini di tutte le regioni, senza alcuna distinzione. Ne consegue, quindi, che la competenza sull’edilizio non può che essere statale come il WWF aveva segnalato nelle argomentazioni inviate prima alla Regione Campania e poi al Governo per ...