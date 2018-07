A22 | incidente fra camion in galleria | chiusa la carreggiata sud tra Chiusa e Bolzano Nord

Incidente A22 : un morto e 9 feriti/ Ultime notizie - Autostrada del Brennero : coinvolti più veicoli : Incidente A22: un morto e 9 feriti in uno scontro sull'Autostrada del Brennero che ha coinvolto più veicoli. Code per 4 km nel tratto compreso tra Ala-Avio(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 15:08:00 GMT)