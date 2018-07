A Novi Ligure un' intera classe si è vaccinata per consentire al compagno immunodepresso

huffingtonpost

(Di giovedì 5 luglio 2018) In tempi di dibattito aperto sulla questione vaccini, una bella storia di amicizia, solidarietà e prevenzione arriva da, in provincia di Alessandria. Lo scorso dicembre, nella cittadina piemontese, un'liceale si è sottoposta a vaccinazione antinfluenzale per proteggere una causa delle terapie seguite per curarsi.Gli studenti, che frequentano l'ultimo anno presso il Liceo Linguistico "Amaldi", sono stati ricevuti dal Presidente del Consiglio regionale Nino Boeti, che ha dedicato ai ragazzi un grande attestato di stima, riportate da Il Corriere della Sera."Non siamo qui per parlare di vaccinazioni - ha detto Boeti - ma per parlare di solidarietà e di amicizia, per parlare di questo gesto, dell'attenzione avuta per Simone, perché vale la pena fare qualcosa per gli altri».La delegazione, composta da ...