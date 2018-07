4AGames ci spiega come Metro Exodus punta ad emergere nell' affollato mese di febbraio 2019

eurogamer

(Di giovedì 5 luglio 2018) Neldi maggio l'editore Deep Silver ha annunciato un significativo ritardo per: dall'autunno 2018 ale,saprete,esce lo stesso giorno di giochi del calibro di Anthem, Days Gone e Crackdown 3.Il ritardo significa che lo sviluppatoreha un altro po' di tempo a disposizione per lavorare sul sequel del survival horror in prima persona.Il produttore esecutivo Jon Bloch ha dichiarato a Eurogamer che ci sono diverse ragioni per il ritardo: la principale risiede nel perfezionare il gioco ed evitare la concorrenza sul finire di quest'anno.Read more…