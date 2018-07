“30 anni” Caso Lorys | condannata Veronica Panarello | la reazione violentissima della

caffeinamagazine

: Diecimila persone hanno condiviso questa foto sui social pensando veramente che fossero i migranti in partenza dall… - annatrieste : Diecimila persone hanno condiviso questa foto sui social pensando veramente che fossero i migranti in partenza dall… - AndreaRomano9 : Finalmente arrivano i primi numeri veri del Governo #Conte: non i 30 anni di durata sognati da #Salvini né i 13 mil… - mafaldina88 : ???? “ma siamo sicuri che tra un mese compio 30 anni?!?! Sicuri,sicuri,sicuri?!?!” ???????? si cambia decina....mamma mia… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Anche il secondo grado pesa come una spada di Damocle sulle esili spalle di una donna accusata di aver ucciso suo figlio.è stataa trent’anni per l’omicidio del piccolo. I giudiciCorte d’Assise d’appello di Catania hanno confermato la sentenza di primo grado emessa dal Corte d’Asssise di Ragusa alcuni mesi fa. La corte ha scelto, dunque, di non concedere le attenuanti generiche che avrebbero alleggerito la condanna di ben 14 anni, portandola a 16. Oggi in aula per la prima volta Davide Stival, il papà del bimbo ucciso a Santa Croce di Camerino nel novembre 2014. Il piccoloè scomparso da casa, a Santa Croce Camerino (Ragusa), il 29 novembre 2014. È proprio sua madrea denunciarne la scomparsa prima che il corpicino del piccolo venga ritrovato casualmente da un cacciatore in un canalone. Dopo ...