1500 Minuti | 1500 SMS E 30 Giga A 5 euro Al Mese Con Kena Mia 30GB

Siete passati a Iliad? 1500 Minuti - 1500 SMS e 30 GB di Internet a 5 euro al mese se tornate in Kena Mobile : Kena Mobile vuol provare a fare meglio di Iliad e così lancia una succosissima offerta winback, guarda caso destinata proprio agli ex-clienti che sono passati a Iliad in queste settimane. L'articolo Siete passati a Iliad? 1500 minuti, 1500 SMS e 30 GB di Internet a 5 euro al mese se tornate in Kena Mobile proviene da TuttoAndroid.