10 set che hanno fatto tappa alla Greystone Mansion di Beverly Hills

Uomini e Donne/ Grandi novità a settembre? L'appello alla redazione e la risposta alle critiche (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Il pubblico dice basta alle solite scene di Gemma Galgani e spera a settembre di trovare novità. La redazione accontenterà queste richieste?(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 07:35:00 GMT)

Poche vacanze per il Consiglio federale - Berset invita popolazione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Le partite del Mondiale non ci saranno il 4 e 5 luglio - ecco le trasmissioni Mediaset che andranno in onda : Terminati gli ottavi di finali del campionato del mondo di russia 2018 ecco che la competizione si ferma per 2 giorni per poi riprendere venerdì 6 luglio 2018 con il primo quarto di finale Francia vs Uruguay. Mediaset, però, non si ferma con la programmazione TV e garantirà comunque alcune trasmissioni che forniranno le ultimissime dai ritiri delle squadre qualificatesi alla fase successiva, quella dei quarti di finale appunto. I quarti di ...

Caltanissetta. Demetra : traffico di beni archeologici siciliani 23 arresti : I Carabinieri hanno sgominato un’organizzazione criminale transnazionale dedita al traffico di beni archeologici siciliani. Sono state arrestate 23 persone tra

Wimbledon 2018 : che IMPRESA di Matteo Berrettini! Rimonta due set e batte Jack Sock : Arriva in chiusura di giornata l’IMPRESA italiana a Wimbledon: la firma Matteo Berrettini, che supera lo statunitense Jack Sock, numero 15 ATP e numero 18 del seeding, Rimontando due set di svantaggio e trionfando nella quinta partita. Il punteggio finale recita 6-7 (5) 6-7 (3) 6-4 7-5 6-2 dopo una battaglia sportiva durata tre ore e cinquanta minuti. Al prossimo turno lo attende il transalpino Gilles Simon, numero 53 ATP. Il match ...

Il Segreto - la soap più amata dai telespettatori Mediaset mostra segni di stanchezza : Mediaset abbiamo un problema: si è sgonfiato Il Segreto. La telenovela spagnola aveva debuttato su Canale 5 il 10 giugno 2013, in una giornata calda e come tappabuchi nel palinsesto estivo. Ascolti fin da subito sopra il 20% di share e la nascita di un vero e proprio fenomeno mediatico. Non certo per la qualità del prodotto, recitata e scritta alla buona per essere generosi. In principio Tristan e Pepa, la cattiva Donna Francisca e le casalinghe ...

Velvet Collection - su Raiuno lo spin-off di Velvet che si tuffa negli anni settanta : La galleria di moda più famosa di Spagna non ha affatto chiuso, ma raddoppia: dopo la fine di Velvet dopo quattro stagioni, infatti, debutta da questa sera, 3 luglio 2018, alle 21:25 su Raiuno, Velvet Collection, lo spin-off fortemente voluto dai fan della serie spagnola e prodotto anch'esso da Movistar+ per il canale neonato #0.Il legame con la serie originale è fortissimo, tanto che Velvet Collection si può considerare un vero e proprio ...

10 anni di Peekaboo : la borsetta che ha un segreto e piace alle dive : In un mondo che, a ogni stagione, vede comparire sul mercato centinaia di nuove 'it-bag' qual è la ricetta per creare una borsa di successo? Si tratta di un'alchimia di tanti fattori. Una cosa è ...

Wimbledon – Tutto facile per Caroline Wozniacki : stesa in due set la statunitense Lepchenko : Caroline Wozniacki super al primo turno di Wimbledon: la numero 2 al mondo asfalto la statunitense Lepchenko Caroline Wozniacki facile all’esordio! La danese ha battuto in due set la statunitense Lepchenko al primo turno di Wimbledon, terzo Slam della stagione. Sull’erba inglese, Caroline Wozniacki ha trionfato dopo un’ora e un minuto di gioco col punteggio di 6-0, 6-3. La numero 2 del ranking Mondiale sorride a Wimbledon ...

Benetti Se77antasette - il super yacht che naviga nel futuro [GALLERY] : Dotato di una cupola in vetro, aree flessibili e una spa completa di tutto, questo super yacht ci catapulta in un modo e straordinario modo di concepire le crociere di lusso Benetti, uno dei più antichi cantiere navali italiani specializzati nella realizzazione di yacht di lusso, si è affidato alla creatività dello studio di architettura di Fernando Romero, FR-EE, per realizzare il Se77antasette, futuristica ed opulenta imbarcazione ...

Esordio facile per Federer a Wimbledon - Lajovic non si prende neanche un set : Primo turno archiviato per Roger Federer a Wimbledon 2018, il tennista svizzero batte nettamente il serbo Dusan Lajovic con il risultato di 3-0 Un primo turno agevole quello appena affrontato e terminato a Wimbledon da Roger Federer. Il tennista svizzero si è cimentato in un sessantaquattresimo di finale contro il serbo Dusan Lajovic, vincendo con il pronosticabile risultato di 3-0. Federer fatica pochissimo nel primo set, lasciando ...

Calendario qualificazioni olimpiche Tokyo 2020 : tutte le date e il programma degli eventi settimanali : ... maschile, Cile 20-28 febbraio TIRO A SEGNO Coppa del Mondo Nuova Delhi , India, 27 febbraio 3 marzo CICLISMO SU PISTA Mondiali Pruszkow , Polonia, 15-25 marco TIRO A VOLO Coppa del Mondo Acapulco , ...

Calendario qualificazioni olimpiche Tokyo 2020 : tutte le date e il programma degli eventi settimanali : La corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ormai entrata nel vivo: mancano due anni alla rassegna a cinque cerchi e i vari sport stanno per incominciare il loro percorso di qualificazione. Staccare il pass per l’evento sportivo più importante del quadriennio è difficile, i posti sono sempre pochi e il percorso è sempre molto arduo e impervio. Molte discipline hanno già svelato il regolamento delle varie qualificazioni e hanno già stilato ...

Due diciassettenni scomparsi nel Po - senza esito le ricerche dei corpi : BOLOGNA - Sono due diciassettenni i ragazzi scomparsi domenica nelle acque del Po a Coltaro, nel parmense, sotto gli occhi terrorizzati degli otto amici con cui erano andati a fare il bagno nel fiume. ...