1 minuto in Borsa 5 luglio 2018

1 minuto in Borsa 4 luglio 2018 : Seduta tonica per le borse del Vecchio Continente , che scambiano con un frazionale rialzo. Resta indietro invece la piazza di Milano che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti. In cima ...

1 minuto in Borsa 3 luglio 2018 : Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente . Buona la performance a Milano del comparto telecomunicazioni , +2,30%, . In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nel ...

1 minuto in Borsa 28 giugno 2018 : Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee . In buona evidenza a Milano il comparto bancario , +1,11%, . Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore tecnologia , -3,...

1 minuto in Borsa 27 giugno 2018 : Si muove all'insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee . Anche la Borsa di Milano si allinea alla cautela imperante in Europa, e scambia sulla linea di parità. Tra i best ...

1 minuto in Borsa 25 giugno 2018 : Seduta nera per Piazza Affari , che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Una giornata da dimenticare per Piazza Affari, con tutte le ...

1 minuto in Borsa 22 giugno 2018 : In Europa si scatenano gli acquisti , cosi come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance. Tra i best performers di Milano, in evidenza BPER , +7,45%, . Le più forti vendite, invece, si ...

1 minuto in Borsa 21 giugno 2018 : La Borsa di Milano è in netta decrescita , mentre le principali Borse europee si riducono in modo più moderato. Forte nervosismo e perdite generalizzate a Milano su tutti i settori, senza esclusione ...