Zucchero in Piazza San Marco a Venezia | un sogno realizzato in più di 3 ore di The Best

Tre ore - 30 brani e un gran finale : Zucchero incanta piazza San Marco - Musica - Spettacoli : Nemmeno la pioggia è riuscita a fermare Zucchero. Una pioggia insidiosa, annunciata da qualche tuono e poi puntualmente arrivata nel momento esatto in cui Zucchero è salito sul palco, alle ore 21. Ma ...

Venezia - Zucchero incanta piazza San Marco : il concerto raccontato per immagini : 'Qualsiasi artista vorrebbe essere qui, al posto mio in questa splendida piazza'. Con queste parole Zucchero ha aperto la prima di due date in programma a Venezia. Una piazza San Marco gremita di ...

Zucchero, concerto in Piazza San Marco a Venezia il 3 e il 4 luglio: scaletta, orari, biglietti e tutto quello che c'è da sapere sulle uniche date italiane del tour estivo.

Scaletta di Zucchero a Venezia - in Piazza San Marco per 2 concerti speciali con ospiti internazionali : Il 3 e 4 luglio Zucchero a Venezia si esibirà in Piazza San Marco e porterà in Italia il suo The best live con un'esplosiva band e ospiti internazionali. In Scaletta non mancheranno i brani più celebri del suo repertorio da 13 buone ragioni a Partigiano reggiano e Miserere. Uno spazio sarà riservato in concerto a tutti gli album rilasciati nel corso della sua carriera internazionale, La Scaletta dei concerti di Zucchero in Italia è ...

Zucchero a Venezia - Piazza San Marco chiusa il 3 e il 4 luglio : info utili e ultimi biglietti : Zucchero a Venezia si esibirà in Piazza San Marco per due concerti attesi rispettivamente martedì 3 luglio e mercoledì 4 luglio. Sono attesi 7.000 spettatori paganti a serata e l'alto numero di fan previsto rende necessaria la chiusura temporanea della Piazza a partire dal tardo pomeriggio dei due giorni degli eventi. "Faremo né più né meno quello che si è già fatto in passato, con il rispetto del protocollo di sicurezza". Il comandante della ...

Concerto di Zucchero in Piazza San Marco : Brugnaro: 'Sì alla grande musica dopo sette anni'. Il cantante emiliano ha comprato casa in laguna, pagherà le spese e farà una donazione

Zucchero il 3 e 4 luglio in piazza San Marco a Venezia : ... Dopo 7 anni di assenza la grande musica pop-rock torna a incantare piazza San Marco a Venezia: il 3 e 4 luglio Zucchero 'Sugar Fornaciari' sarà in concerto in una delle piazze più belle del mondo ...