Zaza al Milan Calciomercato | l' ex Juventus vicino al ritorno in Italia

Calciomercato Milan - è Simone Zaza l’attaccante per Gattuso [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Milan – Il Milan ha scelto l’attaccante da regalare al tecnico Gennaro Gattuso, si tratta di Simone Zaza pronto a tornare in Italia ed a indossare la maglia rossonera. Nelle ultime ore accordo raggiunto con il calciatore per un quadriennale a 2,5 milioni di euro a stagione, si tratta di un investimento importante per il club rossonero, accordo raggiunto anche con il Valencia, prestito con obbligo di riscatto ...

Milan - c'è Zaza per l'attacco : servono 20 milioni : Il Valencia lo ha messo in vendita e lui vuole tornare in Italia. Profilo che piace a Gattuso, ma prima serve vendere Kalinic e Bacca

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di mercoledì 4 luglio in DIRETTA : Cristiano Ronaldo - suggestione Juventus a suon di milioni! Zaza al Milan? : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI MARTEDI’ 3 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: mercoledì 4 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione ...

Ag. Zaza : 'Ritorno in Italia è possibilità. Milan? Per ora non ci ha chiamato...' : Il padre e agente ha parlato alla Gazzetta dello Sport in merito al futuro del giocatore: 'Il ritorno in Italia è una possibilità, per ora però non ci sono novità. Il Milan? Non so cosa dire, per ora ...

Simone Zaza al Milan?/ Il centravanti non rientra più nei piani del Valencia : Simone Zaza potrebbe lasciare il Valencia visto che Marcelino ha altre idee per l'attacco. Sul centravanti forte l'interessa del Milan che vorrebbe riportarlo in Italia(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 12:32:00 GMT)

Morata al Milan? / Dalla Spagna : rossoneri a un passo da un ex Juventus - ma c'è pure Zaza : Morata al Milan? Dalla Spagna: i rossoneri sarebbero a un passo da un ex attaccante della Juventus, si pensa al bomber del Chelsea ma nel mirino c'è pure Simone Zaza del Valencia.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 09:52:00 GMT)

Milan - incontro per Zaza. La Juventus valuta offerte anche per Benatia : Milan alla ricerca del prossimo attaccante. Oggi, a Casa Milan, il duo Mirabelli-Fassone ha incontrato Beppe Bozzo, intermediario delle operazioni Alvaro Morata , Chelsea, e Simone Zaza , Valencia, . ...

Milan-Zaza : fatto un primo sondaggio. È partita la caccia al bomber : Al Milan è partita ufficialmente la caccia al bomber. Questa mattina, i dirigenti rossoneri hanno incontrato a Casa Milan l'agente Giuseppe Bozzo, che ha in procura - tra i tanti - Alvaro Morata e ...

Milan - incontro con Bozzo per Morata : Alvaro adesso apre - Zaza è un piano B : Come raccontato da Sky Sport , oggi a Casa Milan c'è stato un incontro in mattinata con Beppe Bozzo, intermediario che un anno fa aveva avuto dal Milan il mandato per l'operazione Alvaro Morata . E ...