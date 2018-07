Zaytsev vaccina la figlia e pubblica post I no vax lo minacciano di morte

Zaytsev vaccina la figlia e posta foto su Facebook - insulti dai no vax : Ivan Zaytsev, 29enne stella della pallavolo e schiacciatore del Modena Volley e della Nazionale italiana, ha pubblicato una foto della figlia in cui diceva ai suoi fan di aver vaccinato la figlia. Un...

Vaccina la figlia - insulti e minacce per Zaytsev : “Zingaro. Spero che Salvini ti rimandi al tuo Paese” : L'opposto dell'Italvolley nel mirino dei no-vax sui social network dopo la pubblicazione della figlia neonata appena Vaccinata. "Il sorriso della tua bimba si spegnerà lentamente”, è uno degli allucinanti commenti apparsi sulla pagina del pallavolista di origini russe. Molti erano così feroci da essere cancellati.Continua a leggere

Volley - Ivan Zaytsev attaccato e insultato sui social. Motivo? Ha vaccinato la figlia contro il meningococco : Ivan Zaytsev è stato attaccato brutalmente sui social network dopo aver postato una foto con la piccola Sienna, la figlioletta nata pochi mesi fa. Lo Zar l’ha vaccinata contro il meningococco e ha voluto rendere partecipi i suoi followers anche per sensibilizzare sull’importanza di vaccinare i più piccoli. La stella della Nazionale Italiana di Volley, che si sta godendo un piccolo momento di relax prima di ributtarsi nel pieno della ...