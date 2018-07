Zaytsev vaccina figlia | insulti social

Il campione di pallavolo Ivan Zaytsev vaccina la figlia e i social lo insultano : Centinaia di commenti, e tra questi molti di natura offensiva e insulti veri e propri, per un post su Instagram in cui annuncia aver vaccinato la figlia piccola. Vittima degli 'haters' è Ivan Zaytsev, stella del Modena Volley e della Nazionale, che ieri, intorno alle 12, ha scritto sul social: "E anche il meningococco è fatto! Bravissima la mia ragazza sempre sorridente", accompagnando il testo, tuttora presente nella sua pagina ...