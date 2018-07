Zaia | Cortina candidatura controcorrente

Zaia : "Il dossier di Cortina forte e completo" : Per mia volontà non abbiamo candidato una città metropolitana, ma abbiamo scelto un territorio montano vero, che vive realmente di sport sulla neve e sul ghiaccio'. 'Parliamo - aggiunge Zaia - di un'...

Zaia - dossier Cortina forte e completo : "Una proposta alternativa rispetto ad altre - precisa Zaia - perché nasce dal complesso sciistico più grande al mondo, che comprende Trento e Bolzano, sedi prestigiose per diverse discipline sportive ...

Olimpiadi : Bond (Fi) - liti M5S- Lega non ostacolino Cortina - io sto con Zaia : Belluno, 26 giu. (AdnKronos) – ‘Le liti di governo tra Movimento 5 Stelle, che vuole Torino, e una parte della Lega, che preferisce Milano, non devono ostacolare il percorso dell’unica, vera, candidata montana alle Olimpiadi 2026, Cortina d’Ampezzo. In questa battaglia, io sto con Luca Zaia”: così il deputato di Forza Italia, Dario Bond, commenta la spaccatura del Governo sul nome da proporre al CONI per i giochi ...

Olimpiadi : Bond (Fi) - liti M5S- Lega non ostacolino Cortina - io sto con Zaia : Belluno, 26 giu. (AdnKronos) - “Le liti di governo tra Movimento 5 Stelle, che vuole Torino, e una parte della Lega, che preferisce Milano, non devono ostacolare il percorso dell'unica, vera, candidata montana alle Olimpiadi 2026, Cortina d'Ampezzo. In questa battaglia, io sto con Luca Zaia”: così i