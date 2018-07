XYLELLA | CENTINAIO REPLICA A FAKE NEWS DI GRILLO Zullo NcI | no

XYLELLA - il ministro Centinaio contro Grillo : “Non è una fake news - la settimana prossima andrò in Puglia” : “Non è una fake news, a Grillo hanno già risposto i tecnici e chi di dovere, la mia risposta sarà sul campo”. È intervenuto anche il ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio nella querelle sollevata dal garante del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo sulla reale tenuta scientifica della Xylella fastidiosa. In estrema sintesi, secondo un post pubblicato il primo luglio sul blog del comico genovese non c’è un nesso ...