Xbox | Microsoft brevetta un modo per rilevare i cheater utilizzando l’AI

Richard Foge : “Microsoft punta a fare il colpo grosso con Xbox” : Microsoft, nonostante il suo CEO Satya Nadella sia un uomo dal Cloud Computing, continua a investire pesanti risorse nel settore gaming di Xbox che, da alcuni anni, comprende sia il mercato console che quello PC. Se già attualmente Xbox affascina per i servizi, il comparto multimediale, la potenza grafica e le esclusive come Halo e Forza Horizon, il futuro si prospetta ancora più allettante per i gamer. A confermalo questa volta non è ...

Microsoft e Razer insieme per portare mouse e tastiera su Xbox One? : Il supporto di Xbox One a mouse e tastiera è stato sin dall’inizio di quest’anno un argomento molto discusso e, nonostante la varie promesse di Microsoft, di concreto non abbiamo visto ancora nulla. Difatti, attualmente solo ed esclusivamente un gioco supporta tali periferiche sulle console targate Redmond e si tratta di Minecraft, mentre gli altri titoli sono del tutto esclusi. In diverse occasioni, Microsoft ha qualche mese fa ...

Nuova Xbox - primi rumor su come sarà la prossima console di Microsoft : Xbox One è stata lanciata nell'ormai lontano 2013 ed è inevitabile che si cominci a parlare di una Nuova generazione console, sia sul fronte Microsoft che Sony. Ad accendere il fuoco delle indiscrezioni è stato soprattutto il colosso di Redmond, che all'ultimo E3 conclusosi pochi giorni fa ha utilizzato più volte l'espressione “prossima generazione Xbox”. Di seguito, ecco quali potrebbero essere alcune delle caratteristiche della futura ...

Microsoft potrebbe collaborare con Razer per portare mouse e tastiera su Xbox One : Windows Central sarebbe in possesso di alcuni interessanti documenti che farebbero pensare all'arrivo di mouse e tastiera su Xbox One grazie a una collaborazione tra Microsoft e Razer.Stando a quanto emerso, già all'inizio di quest'anno sarebbero stati avviati i contatti tra le due compagnie per portare mouse e tastiera sull'ammiraglia di Microsoft, con l'obiettivo di supportare le periferiche compatibili con Windows e quelle realizzate ...

Xbox One - Microsoft abbandona i piani per il visore di realtà virtuale - : Traducendo in soldoni quanto detto: se Halo farà il salto nel mondo della VR, i giocatori Xbox One saranno privati di un'esperienza tra le più importanti per il bran. La giustificazione di Nichols ...

Microsoft cambia idea : la realtà virtuale non arriverà su Xbox : Stando alle ultime dichiarazioni ufficiali, sembra che Microsoft non sia intenzionata a portare la realtà mista e la realtà virtuale sulle proprie console Xbox. Se fino ad un anno fa l’azienda di Redmond affermava di essere pronta ad abbracciare la VR e la MR anche su console con Phil Spencer che, durante l’E3 2017, definì Xbox One X come il dispositivo adatto al gaming 4K e alla realtà virtuale, pare che adesso abbia nettamente ...

Xbox : Microsoft presenta più di 50 titoli tra cui 18 esclusive e 15 World Premiers : GEARS 5 , IN ESCLUSIVA SU Xbox ONE E WINDOWS 10 - ANTEPRIMA MONDIALE, : nei panni di Kait, i giocatori potranno esplorare il più straordinario e vasto mondo Gears mai creato. Si potrà giocare da soli ...

Microsoft rinnoverà l’App Xbox per Windows 10 : Per migliorare il progetto di avvicinamento fra Console e PC, Microsoft, rinnoverà l’App Xbox sui PC Windows 10, fornendo nuove features e migliorando la compatibilità. PC Gaming La nuova gestione Microsoft ha rilanciato il settore Xbox cercando anche di abbattere la barriera posta fra Console e PC, garantendo nuove possibilità di gioco su PC Windows 10. Nonostante siano state annunciate diverse novità per i dispositivi basati su Windows 10, ...

Forza Horizon 4 : aperti i preordini sul Microsoft Store per Windows 10 e Xbox One : Dopo averlo presentato alla conferenza E3 2018, Microsoft ha appena avviato i preordini di Forza Horizon 4, il nuovo titolo di Playground Games ambientato questa volta nei paesaggi della Gran Bretagna. A partire da oggi, gli utenti Xbox One e Windows 10 possono preordinare, tramite il Microsoft Store, uno dei giochi di corse più apprezzati al mondo con un comparto grafico sempre al TOP e un gameplay degno di nota. Come previsto, il gioco ...

Xbox One : Microsoft realizza un controller per disabili [AGG.1 Preordine] : [Aggiornamento1 12/06/2018] Il controller adattivo Xbox è adesso preordinabile dal Microsoft Store italiano. Link Articolo originale, Trapelato già in precedenza grazie al leaker WalkingCat, oggi Microsoft ha annunciato ufficialmente Xbox Adaptive controller, un device progettato per consentire ai gamer affetti da disabilità (e quindi con specifiche esigenze in termini di mobilità e di controllo) di giocare come chiunque altro. I ...

Xbox One : Microsoft realizza un controller per disabili : [Aggiornamento1 17/06/2018] Il controller adattivo Xbox è adesso preordinabile dal Microsoft Store italiano. Link Articolo originale, Trapelato già in precedenza grazie al leaker WalkingCat, oggi Microsoft ha annunciato ufficialmente Xbox Adaptive controller, un device progettato per consentire ai gamer affetti da disabilità (e quindi con specifiche esigenze in termini di mobilità e di controllo) di giocare come chiunque altro. I ...

Prossima Xbox - streaming e 50 nuovi videogame : cos’ha promesso Microsoft all’E3 : (Foto: Microsoft) È stata una giornata campale quella di ieri per Microsoft, che alla conferenza E3 di Los Angeles ha mostrato al mondo le novità inerenti alla sua console Xbox e la sua visione sul futuro dei videogiochi. Tanti i tioli annunciati sul palco dell’evento: 50 in totale, 18 quelli in esclusiva. Apprezzati dal pubblico sono stati il futuristico e distopico Cyberpunk 2077 firmato CD Projekt, Kingdoh Hearts 3, Crackdown 3, Fallout ...

Xbox : tra esclusive e prime mondiali Microsoft ha mostrato 50 giochi alla sua conferenza : Il secondo giorno di E3 porta con se le presentazioni di Microsoft che nei giorni precedenti aveva promesso molte esclusive, sarà stato cosi? La conferenza Xbox si è aperta con una delle grandi esclusive Xbox: Halo Infinite con un teaser che anticipa Phil Spencer sul palco accolto tra gli applausi, l’esclusiva Microsoft arriverà anche su win 10 per la felicità dei giocatori pc. Subito dopo il palco si tinge di colore con Ori and the will of ...

Microsoft progetta la nuova Xbox - ma il futuro dei giochi sarà come Netflix - : ... una ottima notizia anche per gli utenti Mac Le novità software di Apple sono arrivate con la WWDC 2018 ed ora dall'E3 arrivano tutte le novità che riguardano il mondo dei videogiochi e delle console:...