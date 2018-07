Woolmark x WSL | una collezione in lana Merino per surfisti

gqitalia

(Di mercoledì 4 luglio 2018) “Il surf è molto più di uno sport, è uno stile di vita”. È con queste parole che Sophie Goldschmidt, CEO di World Surf League ha ufficialmente presentato la collaborazione con TheCompany, dalla quale nasce una linea esclusiva di capi d’abbigliamento realizzati inaustraliana. A unire i due brand, oltre all’indiscussa passione per la qualità, c’è il comune impegno per la salvaguardia dell’ambiente: una quota compresa tra il 20 e il 35% delle microplastiche presenti nelle acque degli oceani deriva infatti da fibre di abbigliamento sintetico, e così per WSL, da sempre attiva sul fronte della sostenibilità ambientale, scegliere una fibra di100% naturale, rinnovabile e biodegradabile è stato semplicissimo. La linea, che è già acquistabile online, comprende capi base-layer da uomo e da donna, una felpa con cappuccio e zip, una T-shirt ...