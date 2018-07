Wimbleon 2018 | Thomas Fabbiano avanti di due set contro Stan Wawrinka poi la pioggia

oasport

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Laci mette lo zampino nel match del secondo turno di Wimbledon tra il nostro(n.133 del mondo) e lo svizzero(n.224 ATP). Il match, infatti, è stato interrotto e rinviato a domani sul 6-5 del terzo set, dopo che nei primi due parziali l’azzurro si era imposto, a sorpresa, 7-6 6-3. E’ unsolido quello che scende sul campo 3 dei Championships. L’azzurro mette fin da subito in difficoltà, estremamente falloso in questo inizio di in. Non è un caso che il pugliese si procuri due palle break in apertura ed una nel nono game, senza concederne neanche una, forte del 75% dei punti ottenuti con la prima di servizio. L’elvetico riesce a salvarsi aggrappandosi alla battuta e protraendo la prima frazione al tie-break. In questo caso, sembra che il destino del parziale sia segnato in favore di, visto il ...