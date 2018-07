Wimbledon | Lorenzi out | ok Giorgi | tra i big avanza anche Federer

Tennis - Wimbledon : Federer facile - fuori Lorenzi. Giorgi al terzo turno - out Wozniacki : Il senese, numero 86 del mondo, si è arreso in quattro set al francese Gael Monfils, 44 Atp col punteggio di 3-6 6-3 7-6, 5, 7-6, 3,. DONNE, AVANZA Giorgi - Nel tabellone femminile va avanti l'unica ...

Wimbledon : Camila Giorgi vince e sogna in grande - Lorenzi ai saluti : LONDRA - Prosegue la sua corsa Camila Giorgi , unica azzurra in scena nel singolare femminile di Wimbledon , terza prova della stagione dello Slam. La 26enne di Macerata, numero 52 del ranking ...

Wimbledon 2018 : Paolo Lorenzi lotta ma Gael Monfils vince in quattro set : Si è chiuso al secondo turno il torneo di Wimbledon di Paolo Lorenzi, sconfitto in quattro set dal francese Gael Monfils, 3-6 6-3 7-6(5) 7-6(3). Il tennista senese era atteso da un compito complicato ma ci ha provato, giocando una partita ordinata e tatticamente giusta ma arrendendosi alla distanza alla maggiore freschezza del suo rivale. Lorenzi nel quarto set ha accusato pure problemi a un piede ma è rimasto in campo, onorando il match e ...

Tennis - Wimbledon : oggi in campo la Giorgi - Seppi - Lorenzi e Fabbiano : Dei sei azzurri al secondo turno di Wimbledon, terzo Slam della stagione, tre tornano in campo oggi: Andreas Seppi, Paolo Lorenzi e Thomas Fabbiano. Il 34enne di Caldaro, numero 50 del ranking ...

Wimbledon : Seppi - Fabbiano e Lorenzi avanzano sul velluto : LONDRA - Ottimo debutto a Wimbledon , in scena sui campi in erba dell'All England Lawn Club di Londra, per il tennis maschile italiano. Seppi , primo tennista in gara fra i nove azzurri , record di ...

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : risultati 2 luglio. Roger Federer apre bene. Giorgi - Seppi - Fabbiano e Lorenzi al secondo turno! Ko Dimitrov ... : 19.07: MISSIONE COMPIUTA PER THOMAS Fabbiano!!! PRIMA VITTORIA NEL TABELLONE PRINCIPALE A Wimbledon!! 2-6 6-3 6-3 6-2 contro l'indiano , n.85 del mondo, Yuki Bhambri. Il pugliese sfrutta alla grande ...