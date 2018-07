Wimbledon | Lorenzi out | ok Giorgi Avanza anche Federer

Wimbledon 2018 : Giorgi avanti. Lorenzi si ferma al 2° turno - vince Monfils in quattro set : E ancora Insider , il riassunto della giornata in circa 15 minuti affidato a Stefano Meloccaro, in onda su Sky Sport Uno a mezzanotte e mezza e nel corso delle edizioni mattutine di Sky Sport 24. Il ...

Wimbledon 2018 : Paolo Lorenzi lotta ma Gael Monfils vince in quattro set : Si è chiuso al secondo turno il torneo di Wimbledon di Paolo Lorenzi, sconfitto in quattro set dal francese Gael Monfils, 3-6 6-3 7-6(5) 7-6(3). Il tennista senese era atteso da un compito complicato ma ci ha provato, giocando una partita ordinata e tatticamente giusta ma arrendendosi alla distanza alla maggiore freschezza del suo rivale. Lorenzi nel quarto set ha accusato pure problemi a un piede ma è rimasto in campo, onorando il match e ...

Diretta/ Wimbledon 2018 Federer Lacko streaming video e tv : Lorenzi 1-1 contro Monfils : Diretta Wimbledon 2018, info streaming video e tv: secondo turno nel torneo dello Slam sull'erba di Londra. Quattro italiani in campo, martedì torna a giocare anche Roger Federer(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 15:33:00 GMT)

DIRETTA/ Wimbledon 2018 Lorenzi Monfils streaming video e tv : in campo Venus Williams - Keys al terzo turno : DIRETTA Wimbledon 2018, info streaming video e tv: secondo turno nel torneo dello Slam sull'erba di Londra. Quattro italiani in campo, martedì torna a giocare anche Roger Federer(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 14:24:00 GMT)

Tennis - Wimbledon : oggi in campo la Giorgi - Seppi - Lorenzi e Fabbiano : Dei sei azzurri al secondo turno di Wimbledon, terzo Slam della stagione, tre tornano in campo oggi: Andreas Seppi, Paolo Lorenzi e Thomas Fabbiano. Il 34enne di Caldaro, numero 50 del ranking ...

Wimbledon : Seppi - Fabbiano e Lorenzi avanzano sul velluto : LONDRA - Ottimo debutto a Wimbledon , in scena sui campi in erba dell'All England Lawn Club di Londra, per il tennis maschile italiano. Seppi , primo tennista in gara fra i nove azzurri , record di ...

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : risultati 2 luglio. Roger Federer apre bene. Giorgi - Seppi - Fabbiano e Lorenzi al secondo turno! Ko Dimitrov ... : 19.07: MISSIONE COMPIUTA PER THOMAS Fabbiano!!! PRIMA VITTORIA NEL TABELLONE PRINCIPALE A Wimbledon!! 2-6 6-3 6-3 6-2 contro l'indiano , n.85 del mondo, Yuki Bhambri. Il pugliese sfrutta alla grande ...

Wimbledon 2018 : Paolo Lorenzi centra il suo obiettivo e si qualifica al secondo turno. Piegato in quattro set Laslo Djere : Missione compiuta per Paolo Lorenzi e, per il secondo anno consecutivo, l’azzurro accede al secondo turno di Wimbledon, superando in quattro set (7-6 6-7 6-2 6-4) il serbo Laslo Djere in 3 ore 3 minuti di partita. Grande prestazione quella del senese che, con la solita determinazione, ha fatto suo l’incontro con merito. Nel prossimo round, l’italiano dovrà vedersela con il francese Gael Monfils, vittorioso nel derby transalpino ...