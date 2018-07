Wimbledon – Genie Bouchard e quel particolare hot | “un ballboy aveva la zip abbassata

sportfair

: RT @GeorgeSpalluto: Clamoroso a Wimbledon. Eugenie Bouchard, dopo aver superato le qualificazioni, accede al 2° turno battendo la Taylor 6-… - 80yeye80 : RT @GeorgeSpalluto: Clamoroso a Wimbledon. Eugenie Bouchard, dopo aver superato le qualificazioni, accede al 2° turno battendo la Taylor 6-… - Bassi10Bassi : RT @GeorgeSpalluto: Clamoroso a Wimbledon. Eugenie Bouchard, dopo aver superato le qualificazioni, accede al 2° turno battendo la Taylor 6-… - Serpy95 : RT @GeorgeSpalluto: Clamoroso a Wimbledon. Eugenie Bouchard, dopo aver superato le qualificazioni, accede al 2° turno battendo la Taylor 6-… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018)infiammacon un tweet dai risvolti hot: ilha la zipe la tennista non riusciva a distogliere lo sguardo Non poteva che esserea regalare il primo momento ‘hot’ di. Se fin qui i primi due giorni dello Slam britannico si sono rivelati ‘soporiferi’, per quanto riguarda le questioni extra-sportive, ci ha pensato la bella canadese a mettere un po’ di pepe sul torneo. Dopo aver giocato e vinto la sfida inaugurale contro Taylor,ha pubblicato un tweet. Nel messaggio la canadese ha raccontato un‘incidente’ capitato ad unche, per tutto l’arco del suo match,la zip dei pantaloni! Inutile dire come ilnon sia sfuggito alla tennista che su Twitter ha spiegato: “uno deipresenti nel mio campo ...