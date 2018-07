Wimbledon | Federer si sbarazza di Lacko

Wimbledon - Lorenzi out - ok Giorgi : tra i big avanza anche Federer : Si ferma al secondo turno il torneo di Wimbledon per Paolo Lorenzi . L'azzurro è stato battuto in quattro set dal francese Gaël Monfils numero 44 del ranking mondiale, con il punteggio di 3-6, 6-...

Wimbledon - Re Federer travolge Lacko e va al terzo turno : Lo svizzero, numero due del mondo e primo favorito del seeding, alla ricerca del nono trionfo sui prati britannici, ha battuto nettamente lo slovacco Lukas Lacko , numero 73 del ranking Atp, in tre ...

Wimbledon - dominio Federer. Raonic ok - Azarenka battuta : Re Federer continua a incantare e vince in scioltezza anche la seconda tappa del suo ventesimo Wimbledon. Un'ora e 19 minuti per battere lunedì Dusan Lajovic, un'ora e 30 minuti oggi per domare lo ...

Wimbledon 2018 - Federer facile al 3° turno con il record di vittorie sull'erba : Il numero 2 del mondo si ripete nel quinto gioco, archiviando la pratica 6-1 in un'ora e 29' di gioco. " Credo di aver giocato bene , sono stato meno nervoso rispetto al primo turno. Ho battuto molto ...

Diretta/ Wimbledon 2018 Federer Lacko streaming video e tv : Lorenzi 1-1 contro Monfils : Diretta Wimbledon 2018, info streaming video e tv: secondo turno nel torneo dello Slam sull'erba di Londra. Quattro italiani in campo, martedì torna a giocare anche Roger Federer(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 15:33:00 GMT)

Sognando la nuova sfida Federer-Nadal - a Wimbledon : Si sono affrontati 38 volte, Nadal ha vinto in 23 casi. Ora i due numeri primi – sono in vetta al ranking mondiale – vanno a combattere sui campi d’erba di Wimbledon, la cui finale è prevista per il 15 luglio. Mentre lo svizzero è il re uscente (lo scorso anno ha vinto per l’ottava volta il trofeo, battendo tutti i record), lo spagnolo non vede la finale di Wimbledon da sette anni. Sogna di vederli uno contro l’altro, per un’altra puntata del ...

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : risultati mercoledì 4 luglio. Camila Giorgi vuole vincere - che attesa per Roger Federer : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Wimbledon 2018 (mercoledì 4 luglio). Sulla mitica erba del terzo Slam stagionale spazio ai match del secondo turno maschile e femminile, si inizia a entrare nel vivo del torneo più magico e famoso del mondo e ci sarà da divertirsi. Tanta Italia in campo: attesissima Camila Giorgi che affronterà la statunitense Brenglein in un match alla portata; al maschile, invece, tre avversari durissimi per Thomas ...

Wimbledon 2018 : Roger Federer e l’insidia Lacko - Serena Williams torna in scena e Seppi guida la truppa tricolore : Terza giornata di incontri sui campi di Church Road di Wimbledon e tanti match interessanti da gustare nel “Tempio del tennis“. Sul Centrale, per il secondo incontro in programma, farà il suo ritorno in campo “Re” Roger Federer che, dopo aver esordito positivamente con la nuova tenuta Uniqlo contro il serbo Dusan Lajovic, se la vedrà contro l’ostico slovacco Lukáš Lacko, finalista nel recente torneo di Eastbourne. ...