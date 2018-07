Wimbledon - avanzano Venus Williams e Karolina Pliskova : A ruota la ceca, 8 del mondo e settima favorita del tabellone, ha sconfitto con un duplice 6-3 la bielorussa Viktoria Azarenka , ex numero uno ma scesa ora al gradino 87 della classifica ...

Wimbledon 2018 : i risultati del tabellone maschile (3 luglio). Sul velluto Rafael Nadal - avanzano tre italiani : Va in archivio la seconda giornata del torneo di Wimbledon: tra gli uomini si è giocato il primo turno della parte bassa del tabellone. L’unico nome di rilievo a saltare è quello dell’austriaco Dominic Thiem, che si ritira, quando era già sotto di due set, nell’incontro con il cipriota Marcos Baghdatis. avanzano in tre set l’iberico Rafael Nadal ed il serbo Novak Djokovic, mentre oggi gli italiani a passare il turno sono ...

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : avanzano Fognini e Bolelli - sarà derby! Che rimonta Berrettini : Batte Sock 3-2!!! Cecchinato esce subito : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della seconda giornata di incontri di Wimbledon: oggi, martedì 3 luglio, in campo per il primo turno dei tornei di singolare la parte bassa del tabellone maschile e la parte alta di quello femminile. Sul Campo Centrale alle ore 14.00 aprirà le danze la campionessa uscente, l’iberica Garbine Muguruza, poi toccherà al connazionale Rafael Nadal ed infine vedremo all’opera la ...

Wimbledon : Seppi - Fabbiano e Lorenzi avanzano sul velluto : LONDRA - Ottimo debutto a Wimbledon , in scena sui campi in erba dell'All England Lawn Club di Londra, per il tennis maschile italiano. Seppi , primo tennista in gara fra i nove azzurri , record di ...

Tennis - in 10 al via a Wimbledon : Giorgi e Seppi avanzano - Fabbiano in campo : Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Comincia bene l'avventura dei 10 italiani a Wimbledon. Camila Giorgi, unica rappresentante in gare nel singolare femminile, ha passato il turno battendo la ...