Wimbledon 2018 | i risultati del tabellone maschile 4 luglio Sul velluto Roger Federer

Wimbledon 2018 : Andreas Seppi e Kevin Anderson interrotti dalla pioggia. In vantaggio il sudafricano : Come le previsioni meteorologiche avevano annunciato, la pioggia è arrivata sui campi di Church Road ed il programma della terza giornata di incontri a Wimbledon ha subito delle modifiche. Cambiamenti che hanno riguardato il nostro Andreas Seppi (numero 50 ATP) ed il sudafricano Kevin Anderson (numero 8 ATP). Il match, sul campo numero 2, è stato interrotto sullo score di 6-3 6-7 6-3 1-1 in favore di Anderson. Nel primo set la grande potenza al ...

Wimbledon 2018 : i risultati del tabellone femminile (4 luglio). Esce Caroline Wozniacki - sogna Camila Giorgi : Continua la caduta di stelle del tabellone femminile a Wimbledon: dopo Elina Svitolina, Sloane Stephens, Maria Sharapova e Petra Kvitova, al primo turno, oggi tocca alla danese Caroline Wozniacki, che si arrende alla russa Ekaterina Makarova, vittoriosa con il punteggio di 6-4 1-6 7-5. Continua il sogno di Camila Giorgi, che batte con un doppio 6-4 la statunitense Madison Brengle, ed ora, pur non conoscendo ancora il nome della sua avversaria ...

Wimbledon 2018 : Camila Giorgi fin dove può arrivare? La caduta delle teste di serie le sorride anche se… : Nella terza giornata di incontri a Wimbledon, la pioggia ha fatto visita sui campi di Church Road. Il darsi agonistico sull’erba più famosa del mondo del tennis è stato interrotto ma Camila Giorgi ha anticipato l’intervento di Giove Pluvio, concludendo la pratica “Madison Brengle” con relativa facilità: 6-4 6-4 in 1 ora e 19 minuti di partita. Qualificazione al terzo turno in tasca ed attesa per chi, tra la ceca Katerina ...

Wimbledon 2018 - la prossima avversaria di Camila Giorgi al terzo turno. Data e programma dell’incontro : Altra impresa di Camila Giorgi a Wimbledon: l’azzurra ha battuto oggi in due set la statunitense Madison Brengle: la sfida si è conclusa con un doppio 6-4 per la marchigiana, autrice di una stupenda rimonta nella seconda frazione, che le ha permesso di strappare il pass per i sedicesimi di finale, dove incontrerà la vincente del match tra la ceca Katerina Siniakova e la tunisina Ons Jabeur. Il terzo turno della parte bassa del tabellone ...

Wimbledon 2018 : Camila Giorgi non si ferma ed accede al terzo turno. Battuta in due set l’americana Brengle : Continua il cammino a Wimbledon 2018 dell’unica italiana presente nel tabellone femminile. Camila Giorgi si è qualificata per il terzo turno dello Slam londinese dopo aver sconfitto con un doppio 6-4 l’americana Madison Brengle, numero 108 del mondo, dopo un’ora e venti minuti di gioco. Come sempre le accade è l’azzurra a decidere le sorti dell’incontro. Una continua alternanza fra vincenti ed errori non forzati che ...

Wimbledon 2018 : Giorgi avanti. Lorenzi si ferma al 2° turno - vince Monfils in quattro set : E ancora Insider , il riassunto della giornata in circa 15 minuti affidato a Stefano Meloccaro, in onda su Sky Sport Uno a mezzanotte e mezza e nel corso delle edizioni mattutine di Sky Sport 24. Il ...

Wimbledon 2018 - Federer facile al 3° turno con il record di vittorie sull'erba : Il numero 2 del mondo si ripete nel quinto gioco, archiviando la pratica 6-1 in un'ora e 29' di gioco. " Credo di aver giocato bene , sono stato meno nervoso rispetto al primo turno. Ho battuto molto ...

Wimbledon 2018 : Paolo Lorenzi lotta ma Gael Monfils vince in quattro set : Si è chiuso al secondo turno il torneo di Wimbledon di Paolo Lorenzi, sconfitto in quattro set dal francese Gael Monfils, 3-6 6-3 7-6(5) 7-6(3). Il tennista senese era atteso da un compito complicato ma ci ha provato, giocando una partita ordinata e tatticamente giusta ma arrendendosi alla distanza alla maggiore freschezza del suo rivale. Lorenzi nel quarto set ha accusato pure problemi a un piede ma è rimasto in campo, onorando il match e ...

Diretta/ Wimbledon 2018 Federer Lacko streaming video e tv : Lorenzi 1-1 contro Monfils : Diretta Wimbledon 2018, info streaming video e tv: secondo turno nel torneo dello Slam sull'erba di Londra. Quattro italiani in campo, martedì torna a giocare anche Roger Federer(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 15:33:00 GMT)

DIRETTA/ Wimbledon 2018 Lorenzi Monfils streaming video e tv : in campo Venus Williams - Keys al terzo turno : DIRETTA Wimbledon 2018, info streaming video e tv: secondo turno nel torneo dello Slam sull'erba di Londra. Quattro italiani in campo, martedì torna a giocare anche Roger Federer(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 14:24:00 GMT)

DIRETTA/ Wimbledon 2018 Fabbiano Wawrinka - Federer Lacko streaming video e tv : partite al via! : DIRETTA Wimbledon 2018, info streaming video e tv: secondo turno nel torneo dello Slam sull'erba di Londra. Quattro italiani in campo, martedì torna a giocare anche Roger Federer(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 12:26:00 GMT)

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : risultati mercoledì 4 luglio. Camila Giorgi vuole vincere - che attesa per Roger Federer : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Wimbledon 2018 (mercoledì 4 luglio). Sulla mitica erba del terzo Slam stagionale spazio ai match del secondo turno maschile e femminile, si inizia a entrare nel vivo del torneo più magico e famoso del mondo e ci sarà da divertirsi. Tanta Italia in campo: attesissima Camila Giorgi che affronterà la statunitense Brenglein in un match alla portata; al maschile, invece, tre avversari durissimi per Thomas ...

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : risultati mercoledì 4 luglio. Camila Giorgi vuole vincere - attesa per Roger Federer. Tanta Italia in campo : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Wimbledon 2018 , mercoledì 4 luglio, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 12.30. Buon divertimento a ...

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : risultati mercoledì 4 luglio. Camila Giorgi vuole vincere - attesa per Roger Federer. Tanta Italia in campo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Wimbledon 2018 (mercoledì 4 luglio). Sulla mitica erba del terzo Slam stagionale spazio ai match del secondo turno maschile e femminile, si inizia a entrare nel vivo del torneo più magico e famoso del mondo e ci sarà da divertirsi. Tanta Italia in campo: attesissima Camila Giorgi che affronterà la statunitense Brenglein in un match alla portata; al maschile, invece, tre avversari durissimi per Thomas ...