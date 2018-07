Wimbledon 2018 Diretta Fabbiano Wawrinka | Federer Lacko streaming video e tv | orario

Wimbledon 2018 : i risultati del tabellone femminile (3 luglio). Escono subito anche Maria Sharapova e Petra Kvitova : Continua la caduta di stelle del tabellone femminile a Wimbledon: dopo Elina Svitolina e Sloane Stephens, oggi Escono Maria Sharapova e Petra Kvitova. La russa perde il derby contro la qualificata Vitalia Diatchenko, mentre la ceca cede di schianto nel terzo set alla bielorussa Aliaksandra Sabalenka. Senza azzurre in campo, oggi gli occhi erano tutti per la campionessa uscente, l’iberica Garbine Muguruza, e la numero uno WTA, la romena ...

Wimbledon 2018 : i risultati del tabellone maschile (3 luglio). Sul velluto Rafael Nadal - avanzano tre italiani : Va in archivio la seconda giornata del torneo di Wimbledon: tra gli uomini si è giocato il primo turno della parte bassa del tabellone. L’unico nome di rilievo a saltare è quello dell’austriaco Dominic Thiem, che si ritira, quando era già sotto di due set, nell’incontro con il cipriota Marcos Baghdatis. avanzano in tre set l’iberico Rafael Nadal ed il serbo Novak Djokovic, mentre oggi gli italiani a passare il turno sono ...

Wimbledon 2018 : che IMPRESA di Matteo Berrettini! Rimonta due set e batte Jack Sock : Arriva in chiusura di giornata l’IMPRESA italiana a Wimbledon: la firma Matteo Berrettini, che supera lo statunitense Jack Sock, numero 15 ATP e numero 18 del seeding, Rimontando due set di svantaggio e trionfando nella quinta partita. Il punteggio finale recita 6-7 (5) 6-7 (3) 6-4 7-5 6-2 dopo una battaglia sportiva durata tre ore e cinquanta minuti. Al prossimo turno lo attende il transalpino Gilles Simon, numero 53 ATP. Il match ...

Wimbledon 2018 : edizione da record (al negativo) tra le donne. Cecchinato rimandato sull’erba - sarà derby Fognini-Bolelli : Il primo turno a Wimbledon è sempre un ostacolo difficile da superare per molti giocatori, perchè in tanti arrivano a giocare sull’erba con poche partite sulle gambe e con molte incertezze. Senza dubbio questa è stata senza dubbio un’edizione ricca di sorprese, soprattutto nel tabellone femminile dove, per la prima volta nell’era Open, ben tre delle prime dieci teste di serie hanno già detto addio ai Championships. Se ieri ...

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : avanzano Fognini e Bolelli - sarà derby! Che rimonta Berrettini : Batte Sock 3-2!!! Cecchinato esce subito : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della seconda giornata di incontri di Wimbledon: oggi, martedì 3 luglio, in campo per il primo turno dei tornei di singolare la parte bassa del tabellone maschile e la parte alta di quello femminile. Sul Campo Centrale alle ore 14.00 aprirà le danze la campionessa uscente, l’iberica Garbine Muguruza, poi toccherà al connazionale Rafael Nadal ed infine vedremo all’opera la ...

Wimbledon 2018 : Nadal e Djokovic - esordio senza problemi : esordio sul velluto per Rafa Nadal a Wimbledon . Lo spagnolo, numero 1 del mondo e seconda testa di serie del tabellone, ha battuto 6-3, 6-3, 6-2 l'israeliano Dudi Sela , numero 127 del ranking mondiale, capace di spingersi al quarto turno del Championships nel 2009. Per ...

Diretta Wimbledon 2018, info streaming video e tv: all'All England Lawn & Tennis Club si continuano a giocare i match di primo turno, qualificati Fognini e Bolelli insieme a Rafa Nadal

Calendario Wimbledon 2018 - il programma di mercoledì 4 luglio : gli orari e i giocatori impegnati. Come vedere le partite in tv : Domani, mercoledì 4 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per il secondo turno dei tornei di singolare nella parte alta del tabellone maschile e nella parte bassa di quello femminile. Sul Campo Centrale alle ore 14.00 aprirà le danze la ceca Karolina Pòiskova, poi toccherà all’elvetico Roger Federer, testa di serie numero uno, mentre a seguire scenderà in campo la statunitense Serena Williams. Saranno quattro gli azzurri in ...

Wimbledon 2018 - Camila Giorgi vs Madison Brengle : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Domani, mercoledì 4 luglio, l’edizione 2018 di Wimbledon riserva all’Italia la sfida di secondo turno dell’unica azzurra in tabellone tra le donne, Camila Giorgi, che se la vedrà con la statunitense Madison Brengle. La sfida andrà in scena sul campo 17 e sarà il terzo in programma a partire dalle ore 12.30. Il secondo turno della parte bassa del tabellone femminile andrà in scena domani, mercoledì 4 luglio. Le sfide saranno ...

Wimbledon 2018 : Marco Cecchinato saluta i Championships. Sconfitto in quattro set dall’australiano De Minaur : Finisce subito l’avventura di Marco Cecchinato a Wimbledon. Purtroppo l’erba londinese è risultata indigesta al siciliano, che è stato Sconfitto in quattro set dal giovane australiano Alex De Minaur, numero 80 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-4 6-7 7-6 6-4 dopo tre ore di gioco. Sicuramente non fortunato il nativo di Palermo con il sorteggio, visto che il Next Gen di Sydney è uno dei migliori prospetti del tennis ...

Wimbledon 2018 - Fognini-Bolelli : quando si gioca il secondo turno? Data - programma e tv : L‘edizione 2018 di Wimbledon riserva già il primo derby azzurro: nel secondo turno si affronteranno sull’erba londinese Fabio Fognini e Simone Bolelli. Il primo ha superato in quattro set il nipponico Taro Daniel con il punteggio di 3-6 6-3 6-3 6-3, mentre il secondo ha avuto ragione dell’uruguaiano Pablo Cuevas, superato in tre set con lo score di 7-6 (5) 7-6 (6) 6-1. Il secondo turno della parte bassa del tabellone maschile ...

Wimbledon 2018 : Fabio Fognini sonnecchia nel primo set - poi si sbarazza di Taro Daniel. Ora il derby con Simone Bolelli! : Fabio Fognini è al secondo turno di Wimbledon dopo aver battuto in quattro set Taro Daniel, 3-6 6-3 6-3 6-3. Il giapponese, che in Davis a febbraio lo aveva portato fino al quinto set, stavolta lo ha impensierito solo in avvio, prima che il ligure si svegliasse, ingranasse la marcia superiore e imponesse la sua legge, pur in un match giocato in maniera tutt’altro che perfetta. L’importante, però, era passare il turno: perché era il ...