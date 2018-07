Wimbledon 2018 | Camila Giorgi non si ferma ed accede al terzo turno Battuta in due set

Wimbledon 2018 : Giorgi avanti. Lorenzi si ferma al 2° turno - vince Monfils in quattro set : E ancora Insider , il riassunto della giornata in circa 15 minuti affidato a Stefano Meloccaro, in onda su Sky Sport Uno a mezzanotte e mezza e nel corso delle edizioni mattutine di Sky Sport 24. Il ...

Wimbledon 2018 - Federer facile al 3° turno con il record di vittorie sull'erba : Il numero 2 del mondo si ripete nel quinto gioco, archiviando la pratica 6-1 in un'ora e 29' di gioco. " Credo di aver giocato bene , sono stato meno nervoso rispetto al primo turno. Ho battuto molto ...

Wimbledon 2018 : Paolo Lorenzi lotta ma Gael Monfils vince in quattro set : Si è chiuso al secondo turno il torneo di Wimbledon di Paolo Lorenzi, sconfitto in quattro set dal francese Gael Monfils, 3-6 6-3 7-6(5) 7-6(3). Il tennista senese era atteso da un compito complicato ma ci ha provato, giocando una partita ordinata e tatticamente giusta ma arrendendosi alla distanza alla maggiore freschezza del suo rivale. Lorenzi nel quarto set ha accusato pure problemi a un piede ma è rimasto in campo, onorando il match e ...

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : risultati mercoledì 4 luglio. Camila Giorgi vuole vincere - che attesa per Roger Federer : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Wimbledon 2018 (mercoledì 4 luglio). Sulla mitica erba del terzo Slam stagionale spazio ai match del secondo turno maschile e femminile, si inizia a entrare nel vivo del torneo più magico e famoso del mondo e ci sarà da divertirsi. Tanta Italia in campo: attesissima Camila Giorgi che affronterà la statunitense Brenglein in un match alla portata; al maschile, invece, tre avversari durissimi per Thomas ...

Wimbledon 2018 : Roger Federer e l’insidia Lacko - Serena Williams torna in scena e Seppi guida la truppa tricolore : Terza giornata di incontri sui campi di Church Road di Wimbledon e tanti match interessanti da gustare nel “Tempio del tennis“. Sul Centrale, per il secondo incontro in programma, farà il suo ritorno in campo “Re” Roger Federer che, dopo aver esordito positivamente con la nuova tenuta Uniqlo contro il serbo Dusan Lajovic, se la vedrà contro l’ostico slovacco Lukáš Lacko, finalista nel recente torneo di Eastbourne. ...

Wimbledon 2018 - gli italiani in campo mercoledì 4 luglio : programma - orari e tv : Oggi, mercoledì 4 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per il secondo turno dei tornei di singolare nella parte alta del tabellone maschile e nella parte bassa di quello femminile. Saranno quattro gli azzurri in gara: giocherà l’unica italiana in tabellone tra le donne, Camila Giorgi, e tre degli azzurri in gara tra gli uomini, ovvero Andreas Seppi, Thomas Fabbiano e Paolo Lorenzi. Le sfide saranno visibili in diretta tv ...

Wimbledon 2018 oggi (mercoledì 4 luglio) : orari - programma e ordine delle partite. Come vederle in tv e streaming : oggi, mercoledì 4 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per il secondo turno dei tornei di singolare nella parte alta del tabellone maschile e nella parte bassa di quello femminile. Sul Campo Centrale alle ore 14.00 aprirà le danze la ceca Karolina Pliskova, poi toccherà all’elvetico Roger Federer, testa di serie numero uno, mentre a seguire scenderà in campo la statunitense Serena Williams. Saranno quattro gli azzurri in ...

