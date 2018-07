WhatsApp - gli amministratori potranno zittire i gruppi : Una nuova funzionalità consentirà a chi gestisce le conversazioni di ammutolire i partecipanti, trasformando in sostanza il gruppo in una lista broadcast

Biglietti gratuiti Aqualandia per 29° anniversario : la bufala WhatsApp del 4 luglio : Oggi 4 luglio ha iniziato a diffondersi su WhatsApp un messaggio che offre 5 Biglietti gratuiti Aqualandia 2018, dispensati in omaggio a 500 famiglie per festeggiare il 29° anniversario del parco acquatico situato nel comune di Jesolo. Si può parlare di bufala? Certo che sì! Proprio come già successo tante volte in passato (ultimamente proprio col parco di divertimenti Gardaland, oltre che con catene che promettevano buoni spesa di qualche ...

TELEGRAM - LE MIGLIORI ALTERNATIVE/ Da WhatsApp a Viber passando per WeChat : l'evoluzione di Instagram : TELEGRAM, le MIGLIORI ALTERNATIVE, da WhatsApp a Viber passando per WeChat: 5 app per messaggiare con i propri amici decisamente meritevoli di attenzione(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 21:13:00 GMT)

Buongiorno e Buon 1° Luglio 2018 : ecco le IMMAGINI più belle da condividere oggi su Facebook e WhatsApp [GALLERY] : Inizia oggi un nuovo mese del 2018! ecco una gallery su meteoweb con le IMMAGINI per augurare il Buongiorno e un Buon 1° giorno di Luglio alle persone a noi care!

Come Sapere quando un Contatto è Online su WhatsApp con Orari dettagliati : WhatsDog per Android permette di Sapere quando un Contatto accede a WhatsApp con il dettaglio di tutte le ore e minuti in cui si è collegato a WhatsApp ed era Online e disponibile WhatsDog permette di Sapere quando un Contatto è Online su WhatsApp WhatsApp è il programma di messaggistica più utilizzato al mondo e […]

Stravolti i gruppi WhatsApp - come solo gli amministratori possono inviare messaggi e bloccare gli altri membri : Un cambiamento epocale nei gruppi WhatsApp è atterrato nell'applicazione di messaggistica proprio in queste ore. Da oggi 29 giugno gli amministratori potranno decidere di limitare l'invio dei messaggi nei gruppi solo a loro stessi e decidere invece di bloccare la condivisione di contenuti nella chat collettiva da parte di tutti gli altri membri. Questi ultimi, nel momento in cui tenteranno di interagire, in realtà, risponderanno solo in chat ...

Luke è morto da un anno. La madre ogni giorno gli scrive un messaggio su WhatsApp : Caroline Beckett, madre di un ragazzo morto a soli 18 anni, ha raccontato che da un anno si ostina a scrivere messaggi al figlio deceduto su WhatsApp.Continua a leggere

WhatsApp beta reintroduce e migliora le opzioni dedicate alla visibilità dei media : WhatsApp beta per Android ha ricevuto un nuovo aggiornamento, che la porta alla versione 2.18.194 e si caratterizza per la reintroduzione ed il miglioramento delle opzioni relative alla "visibilità dei media", comparse in una precedente versione il mese scorso e poi rimosse. Adesso ritornano e consentono di personalizzare la scelta per ogni chat e gruppo. L'articolo WhatsApp beta reintroduce e migliora le opzioni dedicate alla visibilità dei ...

Ancora novità in vista per WhatsApp sugli adesivi : situazione al 20 giugno : Ci apprestiamo a vivere mesi davvero ricchi di novità per quanto riguarda Whatsapp, considerando il fatto che la popolare app di messaggistica, soprattutto per quanto riguarda la sua versione ottimizzata su sistema operativo Android, a stretto giro riceverà una serie di aggiornamenti che andranno ad arricchire il modo in cui siamo soliti utilizzarla. Vedere per credere quanto trapelato la scorsa settimana, come avrete notato dal nostro report, ...

WhatsApp beta si aggiorna e include novità nascoste sugli adesivi : WhatsApp beta si aggiorna alla versione 2.18.189 portando alcune novità "nascoste" sugli adesivi e le reazioni: ecco come dovrebbe essere la funzione non appena risulterà disponibile. L'articolo WhatsApp beta si aggiorna e include novità nascoste sugli adesivi proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp preferito a Facebook per le news - soprattutto dagli adolescenti : Ancora problemi per Facebook, secondo un sondaggio condotto da Reuters sul consumo di notizie in rete attraverso i social network. I più giovani preferiscono sempre più rivolgersi a Whatsapp per i contenuti su cui informarsi, Google news troppo incentrato sulla vendita che sulle notizie e il social di Zuckerberg ha perso credibilità. Whatsapp preferita per le news Una ricerca condotta su 74.000 persone in 37 Paesi, mostra un calo di 9 punti ...

Amedeo Minghi : 'Ricanto gli anni '90. Con i colleghi di Ballando? Abbiamo un gruppo WhatsApp' : Amedeo Minghi torna con il cofanetto 'Tutto il tempo' che ripropone in versione restaurata due grandi concerti degli anni '90: quello di Santa Maria in Trastevere e quello dello Stadio Olimpico. Dopo ...