«Wasted!» | l’ultimo documentario di Anthony Bourdain

(Di mercoledì 4 luglio 2018) «Non mi va a genio l’idea di fare il paladino della giustizia. Ma mi sono formato nella scuola che aborriva lo scarto alimentare. Usare tutto, non sprecare niente».ragiona davanti alla telecamera. Comincia così– Contro il cibo sprecato (su laF – Sky 135 mercoledì 4 luglio alle 21.10),docufilm prodotto dallo chef e scrittore americano morto suicida lo scorso 8 giugno a 61 anni. LEGGI ANCHEAddio allo chef e scrittoreÈ possibile consumare un alimento in tutte le sue parti? Che aspetto dovrebbe avere un piatto veramente sostenibile? Qual è il cibo più sprecato al mondo? Ilrisponde a queste domande (e non solo) e promuove la cucina sostenibile assieme ad alcuni dei più grandi cuochi del mondo. Nello stile inconfondibile di, qui anche produttore esecutivo, il lungometraggio è un viaggio intercontinentale ...