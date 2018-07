Wall Street chiusa per l' Indipendence Day

Borsa : Wall Street chiude in calo - Dj -0 - 54% - Nasdaq -0 - 86% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari senza il faro di Wall Street (4 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. OGGI Piazza Affari non avrà il riferimento di Wall Street, chiusa per la festa dell'indipendenza degli Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 04:22:00 GMT)

Wall Street in rosso sul finale : Teleborsa, - Cambio di rotta sul finale per la borsa di Wall Street. Gli indici statunitensi, dopo un avvio in cauto rialzo, hanno concluso la seduta in rosso in un clima pre-festivo. Oggi la borsa ...

Wall Street : avvio in rialzo grazie all'hi tech - oggi seduta "ridotta" : Continua il recupero dopo giorni di ribassi a causa delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e le principali economie del mondo. A guidare i rialzi e' il settore tecnologico, che gia' ieri aveva ...

Corsa a quotarsi a Wall Street : 120 nuove Ipo in sei mesi : Wall Street tentenna nervosa, scossa da spettri di guerre commerciali, dubbi sul futuro di bilanci aziendali finora straordinari, timori d'aver semplicemente già corso troppo. Ma il 2018 alla Borsa americana è comunque l'anno delle Ipo, i collocamenti azionari iniziali, per i quali finora l'entusiasmo non difetta: nei primi sei mesi dell'anno sono stati 120 e hanno rastrellato 35,2 miliardi di dollari, un risultato che non si registrava dal ...

Wall Street sotto i livelli della vigilia : Si muove in frazionale ribasso Wall Street , con il Dow Jones che sta lasciando sul parterre lo 0,29%; sulla stessa linea l' S&P-500 , che retrocede a 2.712,14 punti. Pressoché invariato il Nasdaq 100 ...

Tesla scatta a Wall Street - centrato traguardo produzione Model 3 : Acquisti nella prima seduta del mese per Tesla che sale di oltre il 3% a 353,48 dollari. A dare slancio al titolo è il raggiungimento in extremis del target di produzione di 5mila Model 3 a settimana. ...

Ross : Trump non fermerà dazi nemmeno con crollo di Wall Street : ... le attuali misure politiche sono state elaborate sulla base di ciò che è fondamentalmente positivo per l'economia statunitense e per risolvere problemi sul lungo termine. Non solo, ma l'...

Wall Street in rosso nel primo giorno del secondo semestre : L'intensificarsi delle tensioni commerciali tra Usa e resto del mondo mettono i listini azionari di Wall Street sotto pressione, in un contesto di avversione al rischio crescente Gli indici Nasdaq, ...

Wall Street : apre a -0 - 67% - timori per nuove guerre commerciali : ... Wilbur Ross, ha detto che anche se il mercato dovesse continuare a perdere quota la Casa Bianca non cambiera' le sue posizioni su come cambiare i rapporti commerciali con le altre economie del mondo.

Wall Street apre in calo - Dj -0 - 74% : ANSA, - WASHINGTON, 2 LUG - Apertura in calo per Wall Street. Il Dow Jones cede lo 0,74% a 24.091,84 punti, il Nasdaq perde lo 0,82% a 7.448,63 punti mentre lo S&P 500 lascia lo 0,68% a 2.699,96 punti.