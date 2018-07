Vuole allontanare gli spiriti maligni dalla sua Bmw | finisce per bruciare l’auto nuova

fanpage

: RT @montaldo_chiara: 'Quando si vuole avere mani libere per operazioni che non contemplano il rispetto delle convenzioni e del diritto inte… - LouCarelli : RT @montaldo_chiara: 'Quando si vuole avere mani libere per operazioni che non contemplano il rispetto delle convenzioni e del diritto inte… - umbip : RT @montaldo_chiara: 'Quando si vuole avere mani libere per operazioni che non contemplano il rispetto delle convenzioni e del diritto inte… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) La disavventura di un cinese che, dopo aver speso circa 65mila euro per una Bmw Serie 5, ha organizzato una cerimonia per “proteggerla”. Ma l’altarino costruito sul muso dell'auto con drappi, candele e offerte si è trasformato nell'innesco per un terribile incendio che in pochi minuti ha ridotto in cenere la vettura.