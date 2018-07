Volontari Servizio Civile | sei figure a Mormanno

Servizio Volontariato europeo - il viaggio di Silvia sulle sponde del Mar Nero : Partire o non partire? Su questa questione di parvenza shakespeariana si divide attualmente una parte importante della comunità giovanile italiana. Silvia si mette dalla parte di tutti coloro che hanno optato per la prima scelta. Beninteso, non ha nulla in contrario con chi invece ha scelto di rimanere. Sono entrambe decisioni che richiedono all’individuo una certa dose di coraggio. Nonostante l’interesse per un’esperienza all’estero, per ...