Volley | Ivan Zaytsev attaccato e ingiuriato sui social Motivo? Ha vaccinato la figlia

Volley - Nations League 2018 : l’Italia scopre Gabriele Nelli - il gigante col 53 di scarpe che si scatena da opposto. Il sostituto di Ivan Zaytsev : Un gigante di 2.08 che calza il 53 di scarpe, lo chiamano SuperNello da quando praticamente era un bambino, un gigante buono dal cuore grande che si sta facendo conoscere a suon di schiacciate. Era chiamato alla prova del nove, doveva sostituire momentaneamente un colosso della pallavolo italiana come Ivan Zaytsev e ci sta riuscendo meravigliosamente come forse nemmeno i suoi più incalliti sostenitori si aspettavano. Gabriele Nelli, 24 anni da ...

Volley - Nations League 2018 : che ritorno di Ivan Zaytsev! Lo Zar fenomeno da opposto - 69 punti da urlo : ritorna l’amore azzurro : 69 punti in tre partite: questo è il bottino di Ivan Zaytsev nei primi tre incontri giocati nella Nations League 2018 di Volley maschile. Al suo grande ritorno nel ruolo di opposto, da cui mancava praticamente da due anni, lo Zar ha subito fatto il botto e ha fatto vedere i sorci verdi a tutti gli avversari dimostrando davvero di essere uno dei migliori giocatori del Pianeta in posto 2. Il 29enne ha picchiato forte a Kraljevo, è stato ...

Volley - Nations League 2018 – Ivan Zaytsev : “Bel tris di successi - ottime sensazioni”. Chicco Blengini : “Italia positiva - il percorso è lungo” : L’Italia ha surclassato la Serbia con un roboante 3-0 e ha così infilato il terzo successo consecutivo nella Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri hanno dominato a Kraljevo e l’entusiasmo è davvero molto alto come traspare dalle dichiarazioni rilasciate alla FIPAV. Ivan Zaytsev: “Siamo molto contenti, abbiamo chiuso con un tris di successi, le sensazioni sono molto buone anche se sappiamo che possiamo ancora migliorare. ...

VIDEO Volley - Nations League 2018 : Italia-Germania 3-1 - gli highlights della partita. Show di Ivan Zaytsev : L’Italia ha sconfitto la Germania per 3-1 all’esordio nella Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri si sono subito messi in mostra a Kralijevo (Serbia) e hanno fatto la differenza contro i vicecampioni d’Europa. Show assoluto di Ivan Zaytsev, tornato alla grande in gruppo. Ottima prestazione anche da parte di Osmany Juantorena, Simone Anzani e Simone Giannelli. Di seguito il VIDEO con gli highlights della ...

Volley - Nations League 2018 – Ivan Zaytsev : “Siamo motivati - vendichiamo gli Europei”. Massimo Colaci : “Un nuovo inizio” : L’Italia si sta caricando in vista dell’esordio nella Nations League 2018 di Volley maschile. Oggi pomeriggio (ore 17.00) gli azzurri sfideranno la Germania a Kraljevo (Serbia), i ragazzi del CT Chicco Blengini se la dovranno vedere con i vicecampioni d’Europa guidati da Andrea Giani. Umore alto all’interno del nostro gruppo, la Nazionale vuole partire con il piede giusto e le dichiarazioni della vigilia rilasciate alla ...

Volley - Nations Legue 2018 : Italia con due capitani! Massimo Colaci e Ivan Zaytsev - la soluzione tutta azzurra : Italia con il doppio capitano. In questo modo si presenterà la nostra squadra alla Nations League 2018 di Volley maschile. Situazione particolare pensata dal CT Chicco Blengini che ha nominato Massimo Colaci come capitano ma i regolamenti non permetteranno al nostro libero di indossare la casacca con la lasagna (quella con la fascetta sotto il numero). Sarà dunque un “capitano del popolo” come lo stesso giocatore si è ironicamente ...

Volley - Ivan Zaytsev sbarca a Modena : “Qui c’è la storia - per vincere nel Tempio. Ci divertiremo con Velasco - tornerò opposto” : Ivan Zaytsev è stato presentato a Modena: lo Zar vestirà la maglia dei Canarini per la prossima stagione ed è subito stato accolto dal calore di tutta la città. L’opposto ha poi rilasciato delle dichiarazioni: “Modena è tutto per il mondo della pallavolo, per la storia che si respira e per l’aria speciale che ha visto vincere tantissime persone al PalaPanini, al Tempio. Per me è una sensazione di orgoglio: essere chiamati da ...

Volley - Ivan Zaytsev firma per Modena/ Video - l'addio a Perugia e la nuova avventura : "Sfida incredibile" : Volley, Ivan Zaytsev firma per Modena: Volley, lo Zar lascia Perugia e indosserà i colori gialloblu per le prossime tre stagioni, "non vedo l'ora di iniziare"(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 22:24:00 GMT)

Volley : Superlega - Ivan Zaytsev firma per Modena : Modena- Ivan Zaytsev è un nuovo giocatore di Modena Volley. 'Lo Zar' del Volley mondiale ha firmato con la società del Presidente Catia Pedrini un contratto triennale e ha scelto il numero 9 che lo ...

Volley - UFFICIALE : Ivan Zaytsev giocherà a Modena! Lo Zar opposto dei Canarini - troverà Julio Velasco : Ora è davvero UFFICIALE. Ivan Zaytsev è un nuovo giocatore di Modena. L’annuncio arriva direttamente dalla società che comunica di avere raggiunto l’accordo con l’atleta. Lo Zar giocherà da opposto con la casacca dei Canarini e tornerà così a ricoprire il suo ruolo prediletto, abbandonato nelle ultime due stagioni a Perugia dove ha giocato da schiacciatore vincendo scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Il 29enne, icona ...

Volley - Ivan Zaytsev saluta Perugia. Il messaggio d’addio dello Zar : “Lo scudetto una storia d’amore senza fine” : Ivan Zaytsev ha ufficialmente dato il proprio addio a Perugia. Lo Zar ha salutato la società e i tifosi tramite un messaggio pubblicato sui social network. L’opposto della Nazionale lascia i Block Devils per cui ha giocato da schiacciatore vincendo scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Non ha parlato della sua nuova società ma manca solo l’ufficialità sul suo arrivo a Modena (sabato l’annuncio?). Questo il messaggio ...

Volley - il Mago e lo Zar : Julio Velasco e Ivan Zaytsev - il matrimonio da sogno per Modena. Il Guru e l’opposto per tornare a vincere : Il Mago e lo Zar, Julio Velasco e Ivan Zaytsev. Modena riparte da loro due, da due icone indiscusse della pallavolo: il Guru della panchina, capace di portare l’Italia alla vittoria di due Mondiali e cuore pulsante della Generazione dei Fenomeni, e lo Zar, simbolo del Volley attuale per carisma, personalità, notorietà. L’arrivo del maestro di La Plata alla corte di Catia Pedrini è già ufficiale, tra pochi giorni verrà siglata anche ...

Volley - Gino Sirci : “Ivan Zaytsev via da Perugia - illumineremo l’Italia con Leon”. Zar al passo d’addio - vola a Modena? : Ivan Zaytsev andrà via da Perugia dove invece arriverà Wilfredo Leon. L’annuncio è stato dato Gino Sirci, il Presidente dei Block Devils, al termine della Final Four della Champions League conclusa al terzo posto dagli umbri. Il vulcanico imprenditore è stato lapidario nelle dichiarazioni: “Zaytsev di certo andrà via, ha detto che se ne sarebbe voluto andare sin dall’inizio dell’anno. Noi illumineremo l’Italia con ...