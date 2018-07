Volkswagen T-Cross | ecco la bozza del nuovo small-suv di Wolfsburg

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Lo avevamo visto a Ginevra nel 2016, come concept di suv cabriolet. Ora il T-si è evoluto, come si vede dalla foto ha trovato un tetto lungo la strada ed è prossimo alla produzione in serie. Nonché al debutto mondiale, previsto per il prossimo autunno. Costruito sulla piattaforma modulare trasversale MQB (il che dona anche una certa duttilità di configurazione agli interni), con i suoi 4,1 metri di lunghezza sarà l’entry level al mondo degli sport utility. Andrà a posizionarsi nel segmento B giusto sotto la T-Roc, contribuendo ad arricchire una gamma che già conta nomi del calibro di Tiguan, Tiguan Allspace e Touareg. L’appuntamento, dunque, è per dopo l’estate. L'articoloT-ladel-suv diproviene da Il Fatto Quotidiano.