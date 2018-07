Volkswagen - Al via nel 2019 il car sharing elettrico

quattroruote

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Lasi prepara a offrire servizi di carcon la piattaforma denominata WE (come noi, in inglese), che prevede unapplicazione per smartphone (al momento, già attiva a Wolfsburg per i parcheggi). Le auto a noleggio saranno esclusivamente elettriche. Si partirà in Germania nel, per poi estendere i servizi alle principali città dell'Europa, del Nord America e dell'Asia, già nel 2020. Lo ha annunciato Jürgen Stackmann, responsabile delle vendite allinterno del board della Casa. "Siamo convinti che il mercato del carabbia ancora delle potenzialità. Questo è il motivo per cui stiamo entrando in questo mercato con un concetto olistico di un unico fornitore che copre tutte le esigenze di mobilità, dal breve percorso di pochi minuti alla lunga vacanza. Le nostre flotte saranno costituite interamente da auto elettriche e forniranno pertanto una mobilità ...