“Volevo lei” Questa non è una ‘semplice damigella’ Per la sposa è molto di più La

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Impossibile non commuoversi davanti a una storia così. E siamo felici di rilanciarla dopo che h fatto il giro del mondo con il suo amore e con il suo messaggio importantissimo. Skye Savren-McCormick è una bambina californiana di 3 anni che ha trascorso la maggior parte della sua vita a combattere una rara forma di cancro, la leucemia mielomonocitica giovanile, diagnosticatale quando aveva solo un anno. Skye ha subito trasfusioni di sangue e piastrine quotidianamente. È stata ricoverata in ospedale oltre 10 mesi a causa di una serie di complicazioni sopraggiunte durante il trattamento e secondo i medici aveva il 10% di possibilità di sopravvivere. Per poter continuare a lottare sarebbe stato necessario un trapianto di midollo osseo. Il prima possibile. Ma dall’altra parte del paese, in Alabama, c’è una ragazza di 26 anni che circa un anno prima ha firmato per diventare ...