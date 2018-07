Vittorio Feltri a ' In Onda' manda aff*** David Parenzo in diretta e se ne va

Vittorio Feltri : 'Matteo Salvini crescerà ancora. Io tra 30 anni non ci sarò più - ma...' : 'Trionfo della Lega'. Questo il titolo di Libero dopo il bagno di folla a Pontida per Matteo Salvini . E a L'aria che tira su La7 si parla proprio di questo titolo e delle parole del leader del ...

Vittorio Feltri : “Milano è un vivaio di finocchi. Non li chiamo gay - né omosessuali - ma froci o ricchioni” : “omosessuali? Non riesco a capire da chi e in quale modo siano minacciati i loro diritti. Milano è un vivaio di finocchi“. Sono le sgradevoli parole pronunciate a L’Aria che Tira Estate (La7) dal direttore di Libero, Vittorio Feltri, che definisce il Pd “una brutta copia del Partito Radicale” e rincara: “Io non li posso chiamare ‘gay’, perché non mi piace parlare in inglese in televisione. Quando ...

Vittorio Feltri disintegra Roberto Giachetti : 'Ma lo capisci che così il Pd arriva al 3%?' : Tutta la verità sul Pd? Eccola, scodellata da Vittorio Feltri a L'aria che tira su La7, in un acceso dibattito col deputato piddino ed ex radicale Roberto Giachetti . 'Il Pd è la brutta copia del ...

Vittorio Feltri - il durissimo consiglio a Berlusconi : 'Lo vorrei ridare per morto. Ma.. o fai così o ti ritiri' : Osservo le fotografie di Silvio Berlusconi a Merano, con l' aperitivo e Francesca Pascale, in ordine alfabetico, entrambi biondi. Lo trovo fresco come una rosa. Beato lui. Lo segnalano però irritato ...

Vittorio Feltri demolisce il Pd : 'Morti che parlano. Ma come vi siete ridotti?' : I suoi sono ragionamenti raffinati e molto complessi, probabilmente ispirati a profonda cultura politica. Ma io non sono d'accordo. I dem non possono andare oltre la sinistra per il semplice fatto ...

'Salvini - era meglio se tacevi'. Un durissimo Vittorio Feltri : ecco il grave errore di Matteo : Siamo ancora qui a discutere di vaccini con individui per nulla abilitati a trattare di una materia scientifica, per impadronirsi della quale bisognerebbe averla studiata. Non c' è niente di più ...

Vittorio Feltri - la vergogna dei giudici su Roberto Formigoni : 'L'hanno rovinato - ora lo vogliono morto e senza soldi' : Bastonare il cane che affoga è stato l' insegnamento di Mao Tse Tung che da noi ha trovato i più ferventi proseliti. Terreno fertilissimo l' Italia, eravamo già laureati in questo ramo della ...

Vittorio Feltri : 'I rom una categoria protetta che mangia a sbafo. Giù le mani da Matteo Salvini' : Caro professore, certe questioni mi sembrano di lana caprina. I censimenti sono all'ordine del giorno e hanno tutti i crismi della legalità, difatti ne sono stati eseguiti tanti in Italia senza ...

Vittorio Feltri - il consiglio definitivo per Salvini : 'Coraggio - ti resta solo una cosa da fare' : Confermato. Le navi straniere delle organizzazioni non governative che speculano sul trasporto dei profughi non avranno più l' opportunità di attraccare nei porti italiani. Era ora che scattasse il ...

Vittorio Feltri - la ricetta per spappolare la sinistra : 'Ecco chi deve essere cacciato dalla Rai' : Mentre gli italiani sono sempre più dalla parte di Salvini, che si è deciso a respingere le navi straniere pronte a vomitare profughi sulla nostra terra , due delle quali olandesi che troveranno ...

'Non esiste il diritto d'invasione. E gli immigrati...'. Vittorio Feltri - la scomoda verità che non vi dicono : Quanti discorsi oziosi sulla immigrazione. Si dice e si ripete che esistono accordi internazionali sul dovere di accoglienza. Ed è vero. I patti in materia sono stati fatti, ma sono sbagliati e ...

Vittorio Feltri : 'Immigrati? Come risolvere per sempre la questione'. Non solo porti chiusi : una soluzione durissima : Un breve intervento per mettere le cose in chiaro una volta per sempre. In Italia sono ripresi gli sbarchi di profughi e la sinistra ne gode, perché sarebbe la dimostrazione che perfino Salvini non è ...

Vittorio Feltri a Stasera Italia : "Non li chiamo gay - ma ricchi**i - fro*i" (video) : Siamo ormai abituati al carattere fumantino e alle uscite forti del giornalista e direttore di Libero Vittorio Feltri, mostrate in alcuni talk televisivi. Bene, ieri sera durante una puntata del programma di approfondimento giornalistico Stasera Italia, su Rete4, non si è smentito, lasciandosi andare a provocazioni che stanno già facendo discutere per la loro forma, oltre che per le parole utilizzate.Si parla del governo Conte alle sue prime ...