Vitalizi | sondaggio ' boccia' M5s Sicilia | grillini ' utenti finti | li tagliamo lo stesso'

Vitalizi : sondaggio M5s Sicilia su Fb - il 70% per il 'no' ai tagli (2) : (AdnKronos) - "Ma perché fate questi sondaggi? Non abbiamo bisogno di questi sondaggi - scrive Marilisa -. Sono concetti universalmente giusti e ovvi, che non hanno bisogno dell'espressione di una preferenza! Questi sondaggi servono solo ad attirare troll e gente che vi boicotta per deridervi!". Con

Vitalizi : sondaggio M5s Sicilia su Fb - il 70% per il 'no' ai tagli : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - sondaggio su Facebook e nuova bocciatura. Al centro ancora una volta il taglio dei Vitalizi, cavallo di battaglia delle truppe pentastellate. Il M5s ci riprova e, dopo quello lanciato qualche giorno fa sul presidente della Camera, Roberto Fico, e la 'casta' con i Cinque

Vitalizi : sondaggio M5s Sicilia su Fb - il 70% per il ‘no’ ai tagli : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) – sondaggio su Facebook e nuova bocciatura. Al centro ancora una volta il taglio dei Vitalizi, cavallo di battaglia delle truppe pentastellate. Il M5s ci riprova e, dopo quello lanciato qualche giorno fa sul presidente della Camera, Roberto Fico, e la ‘casta’ con i Cinquestelle perdenti e il post rimosso, la scena sembra ripetersi. Questa volta a lanciare la consultazione popolare sono i grillini ...

Sondaggio M5S sui Vitalizi : ha vinto la casta... : Il MoVimento 5 Stelle ha lanciato sulla propria pagina Facebook ufficiale un Sondaggio, che vedete nello screenshot qui sopra: "Noi pensiamo che i vitalizi siano un privilegio indecente e Roberto Fico si sta impegnando per eliminarli. La casta non è d'accordo e addirittura vorrebbe denunciarlo per questo. Voi da che parte state".Ebbene, a una domanda la cui risposta sembrava scontata, è invece arrivata una reazione a sorpresa, perché su ...

Il M5S e la democrazia diretta (da chi?) Sondaggio sui Vitalizi - che figuraccia : Il blog di Beppe Grillo lancia un televoto sui vitalizi dei parlamentari e contro la "casta". Ma quando i No sono più numerosi dei Sì, il Sondaggio sparisce Segui su affaritaliani.it

Sondaggio M5s - la Casta batte Fico/ Tema Vitalizi - epic fail social : il post scompare : Sondaggio M5s, la Casta batte Fico su Facebook: Tema vitalizi, epic fail social per i pentastellati. Dopo la sonora debacle, il post scompare: ironia sul web(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 12:35:00 GMT)

Vitalizi - sondaggio M5S su Facebook : la "casta" batte Fico - post rimosso : Il sondaggio, pubblicato sul profilo social del Movimento, è sparito dopo che a vincere, clamorosamente, è stata la fazione degli ex parlamentari che si oppongono al taglio dell'assegno Vitalizio

Vitalizi - sondaggio M5s : “Casta” batte Fico/ Falomi : “Logica di Fraccaro e Di Maio è da Stato totalitario” : Vitalizi, Di Maio: “Piangete pure, ve li togliamo lo stesso”. M5s lancia sondaggio: “State con Fico o con la Casta?”. La Rete premia gli ex parlamentari e il post su Facebook sparisce(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 20:48:00 GMT)

Vitalizi - sondaggio M5S su Facebook : la 'casta' batte Fico - post rimosso : Giallo sul "sondaggio fantasma" del Movimento 5 Stelle sui Vitalizi . Sulla pagina Facebook del M5S è apparsa infatti una "sfida social" tra la delibera presentata dal presidente della Camera, Roberto ...

Vitalizi : Pd - M5s cancella sondaggio con risultati pro-casta : "Quando i sondaggi non vanno come vuole il M5s guardate cosa succede!!! Lo hanno tolto!!! Si può essere più ridicoli???". Lo scrive su Twitter la deputata Pd Alessia Morani, che pubblica l'immagine di ...