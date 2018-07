Vitalizi | 5S in pressing

sportfair

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Roma, 4 lug. (AdnKronos) – Entra nel vivo la partita sui . Sono ancora tanti i nodi da sciogliere dopo la delibera presentata la scorsa settimana dal presidente della Camera Roberto Fico in Ufficio di Presidenza a Montecitorio, con l’obiettivo di arrivare a un risparmio di circa 40 milioni di euro all’anno per le casse dello Stato. Il vicepremier Luigi Di Maio ha più volte ribadito la volontà del Movimento 5 Stelle di portare a casa in tempi brevi la sforbiciata alle indennità degli ex parlamentari, sottolineando che dopo la Camera anche il Senato dovrebbe adeguarsi. All’appello del leader M5S la presidente di Palazzo Madama, Elisabetta Casellati, ha frenato auspicando una “soluzione condivisa”.Resta dunque lo stallo, ma potrebbero esserci delle novità al rientro di Casellati dal viaggio negli Stati Uniti e non è escluso che domani possa ...