Vinci l’esperienza dei tuoi sogni con il concorso a premi Jackbox di SuperEnalotto

caffeinamagazine

: Vivi l’esperienza del cinema sotto le stelle: con #GroupamaAssicurazioni puoi vincere 2 biglietti per uno dei film… - GroupamaIT : Vivi l’esperienza del cinema sotto le stelle: con #GroupamaAssicurazioni puoi vincere 2 biglietti per uno dei film… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Ildei!” di, in programma dal 2 luglio al 12 agosto, ti permette di vincerestraordinari per il tuo tempo libero Rilassarsi in una vacanza da sogno, soggiornare a Parigi durante la settimana della moda oppure tifare la tua squadra di calcio direttamente dalla zona VIP? Con ildei!” di, in programma dal 2 luglio al 12 agosto, potrai tentare la fortuna e vincere straordinari. Partecipare è molto semplice: ti basterà effettuare una giocata alnel periodo di validità del, entrare nel minisito dedicato, inserire il codice riportato sulla ricevuta, scegliere il cofanetto (quindi ilo collegato) e attendere l’estrazione che si svolgerà entro il 3 settembre. Niente di più semplice, se non giocare e attendere che la fortuna sia ...