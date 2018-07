Viminale | via libera al Taser | test per unidici città italiane

ilgiornale

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Una nuova "arma" per le forze dell'ordine che potranno utilizzare il, la pistola elettrica, per fermare i malviventi. È arrivata la firma del decreto da parte delche di fatto cambierà, per il momento in undici, il modo in cui la polizia ele altre forze dell'ordine agiscono sul campo. Il provvedimento era già stato annunciato nelle scorse settimane dal ministro degli Interni, Matteo Salvini e dal Capo della Polizia, Franco Gabrielli.Ildi fatto verrà dato in dotazione ai poliziotti, ai carabinieri e alla Guardia di Finanza. Le primein cui verrà sperimentato questo dispositivo sono Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Palermo, Catania, Padova, Caserta, Reggio Emilia e Brindisi. Un gruppo interforze in questa prima fase avrà il compito di addestrare gli agenti e i membri delle forze dell'ordine all'uso del. Salvini qualche giorno fa ...