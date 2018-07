Videogiochi indie e produzioni italiane in casa Microsoft | si è svolto oggi il terzo

eurogamer

: Semblance rimbalzerà il 24 luglio su Nintendo Switch e Steam! - - gamescore_it : Semblance rimbalzerà il 24 luglio su Nintendo Switch e Steam! - - gameloopit : Domanda sul forum: perché non esiste uno 'stile italiano' nel mondo dei videogiochi? (Link: - Eurogamer_it : Tanti videogiochi indie in casa Microsoft: si è svolto oggi il terzo showcase ufficiale italiano ID@Xbox! -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Nella bellissima sede dellaHouse a Milano si è tenuto, per ilanno consecutivo, lo showcase ufficiale italiano ID@Xbox, durante il qualeha confermato il proprio impegno a supporto degli sviluppatori indipendenti, anche e soprattutto di quelli italiani.L'azienda intende, infatti, porsi come punto di riferimento non solo per gli sviluppatori professionisti ma per tutti gli appassionati, anche quelli meno tecnici, che vogliono impegnarsi nella creazione di, trasformandola in un vero e proprio lavoro. In occasione dell'evento odierno, ID@Xbox ha presentato 12 titoli dedicati a Xbox One e Windows 10, tra cui Tunic di Finji e Below di Capybara, recentemente annunciati a E3 2018.Tra gli altri, hanno avuto inoltre il loro spazio anche attesissimi successi internazionali come DayZ e Vigor di Bohemia, Warhammer: Vermintide 2 di Fatshark, Ashen di ...