Video Svezia Svizzera | 1-0 | | highlights e gol della partita | Mondiali 2018 | ottavi

Video Highlights Svezia-Svizzera 1-0 - Mondiali 2018 : Forsberg elimina gli elvetici : La Svezia elimina la Svizzera nel settimo degli ottavi di finale dei Mondiali di calcio di Russia 2018 e vola ai quarti di finale. Decisiva la rete al 68′ di Forsberg, complice la deviazione dell'elvetico Akanji.