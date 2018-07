Viaggi & Turismo | le tendenze cambiano | più prenotazioni nei posti più insoliti

Viaggi & Turismo : Sardegna del Sud - hippy chic in stile Mediterraneo : Lunghe spiagge di dune sferzate dal vento, circondate da canneti selvatici e incantevoli nella loro selvaggia bellezza: la Sardegna del Sud è un mondo a parte. Non a caso queste zone sono state utilizzate come set di film western o ambientati in epoche remote, poiché vi sono spazi smisurati che la presenza dell’uomo non ha modificato. Preservando così un patrimonio naturale unico. Chi sceglie la zona di Pula, Villasimius, Arbatax per un ...

Viaggi & Turismo : alla scoperta dei mercati in “Technicolor” : Gli incantevoli colori dalle brillanti e variegate tonalità sono la tavolozza di un quadro che raffigura i mercati più belli e più famosi in tutto il mondo. Dalle innumerevoli sfumature e dagli stupendi accostamenti di frutta e verdura, ai meravigliosi colori di piante e fiori, il mercato è il luogo simbolo di una cultura e di un popolo. Per conoscere l’anima di una città, un giro al mercato più caratteristico è d’obbligo. Lasciatevi guidare dai ...

Viaggi & Turismo : vigilius mountain resort incontra il grande cinema - 8 giorni di film sotto le stelle : Il vigilius mountain resort, design hotel ecosostenibile in Alto Adige, situato sul monte San Vigilio a 8 minuti di funivia da Lana (BZ), ospita la Settimana del film che si svolgerà dal 12 al 19 luglio. Per otto giorni verranno proiettati sotto le stelle pellicole classiche e grandi successi della cinematografia internazionale. L’esclusivo cinema sarà allestito sulla Terrazza Paradiso, spazio panoramico del resort che si affaccia sulla Val ...

Viaggi & Turismo : al via il collegamento veloce verso Ponza e Ventotene : Dal 7 luglio e fino al 9 settembre SNAV riprenderà il collegamento veloce tra Napoli e le Isole di Ponza e Ventotene, con partenza anche dall’isola di Ischia. Per questa occasione SNAV ha pensato ad una promozione speciale: acquistando il biglietto dal 03 luglio al 06 luglio, il Viaggio in poltrona costerà solo 1€ di quota trasporto, (escluso supplementi e i diritti), su tutte le partenze disponibili. L’acquisto potrà essere fatto sul sito di ...

Viaggi & Turismo - vacanze : 5 - 3 milioni di italiani non hanno soldi per partire : Su 8,3 milioni di persone che non partiranno per le ferie estive, il 64% di loro, pari a 5,3 milioni, non lo farà perché non può permetterselo: nonostante i segnali di ripresa, quindi, la crisi continua a incidere sulla vita degli italiani. Il dato è emerso da un’indagine commissionata da “Facile” all’istituto di ricerca mUp Research e condotta con l’ausilio di Norstat. A non partire questa estate saranno ...

Viaggi & Turismo : estate sotto le stelle della Valtellina : Il fascino e la magia dei tipici panorami valtellinesi incantano i turisti anche di notte. L’estate e’ costellata di innumerevoli iniziative che animano la valle anche al calar del sole: escursioni in fuoristrada, spettacoli, notti bianche e tanto altro ancora attendono i visitatori per vivere esperienze uniche. CULTURA sotto LE stelle Dopo una giornata trascorsa alla scoperta del territorio, tra sport all’aria aperta e momenti di relax, ...

Viaggi & Turismo : avventurose emozioni di famiglia tra le Dolomiti della Valle Isarco : Le diverse epoche storiche hanno reso unico il Romantik Hotel Stafler di Vipiteno (BZ), immerso in un grande parco naturale con laghetto di ninfee, tra le Dolomiti della Valle Isarco. L’hotel, che oggi meraviglia gli ospiti con il suo elegante stile alpino fatto di stuben in legno, soffitti a volta e maioliche, già nel 1270 era un luogo di ristoro per i Viaggiatori che passavano sull’antica via del Brennero. Oggi è un tempio dell’ospitalità per ...

Viaggi & Turismo : l’organizzazione delle vacanze? Per gli italiani è tutta questione di app : Trainline, l’app leader in Europa per Viaggiare in treno e pullman, ha commissionato una ricerca[1] al fine di indagare come gli italiani si relazionano con la tecnologia, e più nello specifico alle app per smartphone, quando si tratta della pianificazione e gestione dei propri Viaggi. La fine dei Viaggi last-minute: 4 italiani su 5 prenotano in anticipo La digitalizzazione ha comportato significativi cambiamenti nella vita di tutti i giorni e ...

Viaggi & Turismo : l’estate è last minute e con lo sconto in Val Pusteria : Per chi non si è ancora organizzato, ma non vede l’ora di partire, 4 super offerte scontate e last minute per godersi le vacanze tra le migliori località della Val Pusteria, in Alto Adige, da condividere in coppia o con la famiglia. A pensarci sono gli hotel altoatesini della catena Falkensteiner Hotels & Residences, che propongono vacanze attive in splendidi hotel 4 stelle. Al Falkensteiner Family Hotel Lido Ehrenburgerhof di Casteldarne ...

Viaggi & Turismo - in vacanza ad alta quota : fuga dal caldo sulle vette più alte e affascinanti d’Europa : Siete alla ricerca di una vacanza in fuga dal caldo torrido e dal caos della città? Una vacanza ad alta quota è proprio quello che fa per voi. Ideale sia per coppie sia per famiglie con bambini, l’affitto di una casa vacanza su HomeAway®, esperto nell’affitto di case vacanza, nella destinazione giusta, offre l’opportunità di godersi in pieno relax e privacy, una vacanza fresca e rilassante anche in piena estate. Dalle tranquille ...

Viaggi & Turismo - Porto Flavia : il capolavoro naturale “sospeso” tra mare e cielo è il must dell’estate 2018 : Si può considerare una delle meraviglie della Sardegna, un monumento dell’archeologia industriale che, imponente, si staglia su una costa da sogno. Dalla sua posizione regala un panorama mozzafiato intervallato da variopinte sfumature di blu del mare di Masua, dalle cui acque emerge anche l’imponente monumento naturale noto come il faraglione di Pan di Zucchero con i suoi 133 metri d’altezza. PaesiOnLine, sito di punta del network Valica ...

Viaggi & Turismo : vacanze fronte mare a contatto con la natura incontaminata : E’ arrivata l’estate e mai come ora il caldo, l’asfalto cittadino e la routine quotidiana si fanno sentire. La soluzione? Un bel soggiorno rilassante con vista senza confini sul mare, per ricaricarsi e ritrovare la giusta energia per la prossima stagione. Per questo, su HomeAway®, esperto nell’affitto di case vacanze* online, sono presenti diverse tipologie di alloggi, disponibili anche per famiglie e coppie per vivere appieno e in modo ...

Viaggi & Turismo : la Notte Rosa a Comacchio e i suoi Lidi è magica : Oltre 110 km di costa colorati di Rosa per vivere una Notte e un fine settimana magico tra spettacoli, musica, eventi e fuochi d’artificio, sul mare della Riviera Romagnola. Il 6 luglio 2018 da Comacchio a Riccione si anima l’evento cool dell’estate con un tripudio di coinvolgenti iniziative dal tramonto all’alba. La 12esima edizione della Notte Rosa è un appuntamento imperdibile sul lungomare della provincia di Ferrara, nella splendida città ...