Vertice Ue | Juncker | “Risultati importanti | ma non abbastanza”

newsgo

: Oggi alle 16 si discuterà delle conclusioni del vertice europeo su temi quali migrazione e asilo. Il Parlamento att… - Europarl_IT : Oggi alle 16 si discuterà delle conclusioni del vertice europeo su temi quali migrazione e asilo. Il Parlamento att… - RaiNews : Linea dura di #Conte a Bruxelles, veto sull'adozione delle conclusioni del vertice: 'Non senza i #migranti '. Salta… - masechi : ??Riserva dell'Italia sulle conclusioni del vertice. Salta la conferenza stampa di Tusk e Juncker. Segui il Consigl… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018)Ue,: “Risultati, ma non abbastanza”Ue,: “Risultati, ma non abbastanza” L'articoloUe,: “Risultati, ma non abbastanza” proviene da NewsGo.