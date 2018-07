“Vergognati!” Il campione posta foto con la figlia e il web insorge “Idiota” | “Stron*o”

caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Posti unacon tuasui social per lanciare un messaggio positivo data la tua notorietà e vieni massacrato dagli utenti. È l’assurda vicenda accaduta a Ivan Zaytsev, stella del Modena Volley e della Nazionale, che su Instagram ha mostrato ladella sua bambina dopo essere stata dal dottore. “E anche il meningococco è fatto! Bravissima la mia ragazza sempre sorridente”, così ha scritto, con un semplice post pro vaccini ha scatenato gli haters del web, attirandosi anche pesanti offese razziste. Diverse persone hanno polemizzato con lui in merito alla correttezza o meno dei vaccini, alcuni sono stati molto pesanti, al punto che lo stessoavrebbe scelto di cancellare dalla sua pagina alcuni commenti perché di pessimo esempio per chiunque li leggesse. Tra i post molti sono di stampo razzista, ilviene appellato come ...